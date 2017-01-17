HEDEFE İNANMAK!

Erken gelen gol; Beşiktaş'ın özgüvenini yükseltirken; takımların korkulu rüyası haline gelen Osmanlıspor'un oyundan düşmesine neden oldu. Afrika Kupası'na giden N'Diaye'siz Osmanlıspor, keçiboynuzu tadındaydı. Üstelik de başkent ekibinin kilit oyuncusu Musa da yoktu dün... Mustafa Reşit Akçay'ın takımı, iki yıldızının yokluğunun da etkisiyle Kara Kartal karşısında bir türlü o alışık olduğumuz oyunu tutturamadı. Bunda siyah-beyazlıların tandemini oluşturan Tosic-Marcelo ikilisinin de rolü vardı. Bu ikili dün çok başarılı hamleler yaptı.

Tasilca'nın attığı usta işi golde, Oğuzhan'ın da hakkını teslim etmek lazım. Beşiktaş, devre arasını çok iyi geçirmiş. Şenol Güneş de rakibi çok iyi analiz etmiş...

Dün akşam; gözler Beşiktaş'ın yeni transferi Babel'deydi. Babel belki çok üst düzey bir oyun sergileyemedi. Ama garanti ve ayağa oynadı. Maçın son bölümünde sakatlanınca yerini Kerim Frei'a bıraktı. Kerim girer girmez, 30 saniye içinde üç kez rakip kaleyi yokladı Beşiktaş ama Karcemarskas üst üste 3 mucizevi kurtarışlar yaptı.

Quaresma, bu sezon tüm maçlarda olduğu gibi dün de hücum bölgesine etkili ortalar kesti, Karcemarskas'ın koruduğu kaleye sert şutlar gönderdi.

Belki seyir zevkini okşayan işler yaptı Quaresma, ancak skora katkısı olmadığı için ikinci yarıda Şenol hoca tarafından kenara alındı.

Quaresma'nın oyundan çıkarken kenar yönetime tepki göstermesi, takımdaşlık ruhu adına Portekizli yıldıza yakışmadı!



Kaçırdı kaçırdı sonunda attı

Osmanlıspor, maç genelinde düşük pas yüzdesi ile oynadı. Koray, Mehmet Güven, Maher üçlüsü kaliteli pas alışverişinde bulunamadı.

Kanat adamları Regattin ile Vrsajevic en uçtaki Webo'yu topla buluşturamadı.

Böyle olunca ortaya temposuz ve verimsiz bir Osmanlıspor çıktı.

Beşiktaş ise özellikle Kerim Frei girdikten sonra vitesi artırdı. Daha çok gole yakın ve baskılı oynayan taraf Beşiktaş'tı.

Oğuzhan ve Talisca iyi işler yapıp, Kartal'ın oyunu üçüncü bölgede oynamasında büyük pay sahibi oldu.

Maç boyunca net fırsatları kaçıran Cenk Tosun, uzatma dakikalarında harika bir gol atarak, soğuk Ankara akşamında Beşiktaş taraftarının içini ısıttı, galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşattı.

Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri ama kaliteli bir forvet (son vuruş ustası) transferine ihtiyacı var. Evet Cenk Tosun gollerini atmaya devam ediyor. Ama bu uzun maratonda forvet bölgesini daha da güçlendirmeye ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Son dakikalarında Regattin'in müthiş şutunu Fabricio da aynı güzellikte çıkararak, bu zorlu deplasmanda alınan 3 puanda önemli rol oynadı.

Maçın tamamında Beşiktaş daha üstün oynayan taraftı ve haklı bir galibiyet aldı.