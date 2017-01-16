İTANDJE VE AATIF

Adanaspor maçın ilk yarısında karşılaşmadan önce yapılan tüm yorumları adeta çöpe attı. Öyle ya genel yorum, Advocaat'ın Fenerbahçe'si evinde daha ilk yarıda Adanaspor karşısında işi bitirir şeklindeydi.

Ama ilk yarıda doğru oyunu oynayan, yüksek pas yüzdesi ile oynayan ve çok hızlı kontrataklarla çıkan bir Adanaspor vardı sahada.

Maçın hemen başında Cem ile net gol pozisyonuna giren Adanaspor, güçlü rakibine "Senden korkmuyorum" der gibiydi. Nitekim, Aatıf'ın orta alanda Renan'a kaptırdığı top gol olarak fatura edildi Fenerbahçe'ye.

Renan'ın Magaye Gueye'ye asisti kadar Gueye'nin vuruşu da akıl doluydu.



Hakem penaltıyı es geçti

Fenerbahçe savunmasI Kjaer'in yokluğunda dün tel tel döküldü.

Roman Neustadter ile Skrtel arasındaki uyumsuzluk her pozisyonda kenardaki Advocaat'a soğuk terler akıttı.

Fenerbahçe golü yedikten sonra uzun süre toparlanamadı. Adanaspor etkili ataklar geliştirdi.

Fenerbahçe orta alanda oyundan düştü. Ozan, Aatıf ve De Souza çok etkisiz kaldı. Fernandao ve Mehmet Topal'ın şutlarında kalesinde devleşen İtandje, 41'de Mehmet Topal'ın vuruşunda gole engel olamadı.

Fenerbahçe beraberliği yakaladıktan sonra da oyundan düşmeyen bir konuk ekip vardı sahada.

İlk golü atan Guaye, bu kez Roni'nin filelere gönderdiği golün asistini yaptı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin en iyisi, hatta tek iyisi Lens'ti. Adanaspor da ise Gueye ve Renan müthiş oynadı.

Hakem Serkan Çınar, ilk yarıda ceza sahasında De Souza'ya yapılan faulde penaltıyı es geçti. Mehmet Topal'ın sakatlığından sonra oyuna giren Karavayev hücum hattında da taktiksel değişikliği beraberinde getirdi.

Lens sola, Karavayev sağa, Aatıf da 10 numara pozisyonuna geçti.

Fenerbahçe ikinci yarıya müthiş bir baskı ile başladı. Adanaspor karşısında bile Lens'e endeksli bir Fenerbahçe var. Sarı-laciverlilerin en büyük problemi yaratıcı oyuncu sayısının az oluşu...

Fenerbahçe'yi bırakıp Trabzonspor'a gitmeyen Aatıf sahanın en kötüsüydü.

Tribünler, oyundan alınırken Aatıf'ı protesto ettiler. Fener taraftarı bu protesto sırasında adeta 'Senin yüzünden Mehmet Ekici transferini bitiremedik' der gibiydi.



Advocaat kaybettirdi!

Fenerbahçe taraftarı haklıdır protestosunda.

Çünkü Aatıf'ın futbolculuğu ile Mehmet Ekici'nin oyun zekası arasında güneş ışığı ile mum aydınlığı kadar fark var... Dün Aatıf'ı izleyen Trabzonsporlular da 'Ne iyi ettin be Aatıf! İyi ki bize gelmedin' demişlerdir...

İlk yarıda Fenerbahçe'nin penaltısını vermeyen hakem Serkan Çınar, Skrtel'in şutunda Adanasporlu oyuncunun eline çarpan topta penaltıyı verdi. Net penaltıydı. Fernandao da penaltıyı çok iyi kullandı.

Dün Fenerbahçe'nin üçüncü bölgedeki bütün pozisyonlarında Lens'in imzası vardı. Anlayacağınız, dün Fenerbahçe'nin kaderi, Lens'in ayaklarında ve oyun zekasındaydı.

Göklere çıkarılan Karavayev ise vasat bir görüntü sergiledi. İtandje dün mucizevi kurtarışlar yaptı.

Takımına 1 puan kazandırdı.

Advocaat'ın Aatıf tercihi ise Fenerbahçe'ye 2 puan kaybettirdi.