Ev yanmış kül olmuş itfaiye çağırıyorsun!

Derbiye neden Yusuf Yazıcı ile başlamadı Ersun Yanal?

Evet gelişmesi gerekli! Ama Onazi, Castillo, Mehmet Ekici, N'Doye çok mu iyi? Onların futbolu çok mu ileri düzeyde? Böyle oyuncular, yıllar yılı liglerimizde teknik adamların, yönetimlerin başını yemedi mi?

Bu takımın golcüsü yok! Yok yok yok!

Koca Trabzonspor, yanlış kadro mühendisliği yüzünden ne hallere düştü! Şimdi bakıyorum da sol bek, sağ bek, forvet arkası vs. transferi için çalışıyor yönetim!

Bu oyuncuları Barcelona'dan alsanız bile hiç fark etmez! Sorun net: Takım sahada 'golcü' diye basbas bağırıyor!

İlk 20 dakika iyi oynadı Trabzonspor ama forveti olmadığı için golü bulamadı.

Fenerbahçe ise ilk korner atışında Trabzonspor'u sahada felakete sürükledi.

Ey sorumsuz Yusuf Erdoğan ey!

Bırak gol olsun! Bu nasıl bir amatörlüktür, neden kaleye giden topu kolunla kesiyorsun?

Neden takımı 10 kişi bırakıyorsun!

Hem de 27. dakikada!

O dakikadan sonra yani penaltı ve Fernandao'nun golünden sonra maç Fenerbahçe lehine bitti zaten!

Dün sadece bordo-mavili taraftarlar, Avni Aker ruhu ile tribünlerdeydi. Trabzonsporlu futbolcular mı? Onlar bu ruhu, onlar bu maçın önemini hiç hissetmemiş gibi duyarsızca mücadele ettiler. Şimdi Trabzonspor sorunlarla devre arasına giriyor.

Bu takımı oynatacak, çekip çevirecek, liderlik yapacak bir forvet almak için seferberlik ilan edilmeli. Bu takıma kim mi ilaç olur? Çözümü çok uzakta aramayın!

Trabzonspor'un ilacı Eto'o. Yaşına değil, getirisine bakın! Eto'o 200 bin forma sattırır. Yeni stadı da doldurur. Bereketi ile gelen büyük bir transfer olur Eto'o... Hem gol atar, hem de Trabzonspor'u sahada oynatır, yukarıya taşır!

2-0 yenik durumdayken, hem de 1 kişi eksik kalmışken Yusuf Yazıcı'yı 2. yarıda oyuna almanın bir mantığı var mı?

Bu hamle; ev yanıp kül olduktan sonra itfaiyeyi çağırmaya benziyor...

Lens büyük futbolcu Fenerbahçe'nin Sow ile bulduğu ikinci golden önce Lens, Onazi'yi rüzgarı ile yere serdi adeta!

Mehmet Ekici, yönetimin sözleşme uzatma teklifine naz yapıp, binbir zorluk çıkaracağına biraz futboluna baksın! Bu silik futbolu ile Mehmet Ekici'yi kimse transfer etmez! Fazla havalara girmesin!

Fenerbahçe'ye gelirsek, bir kornerle işi bitirdiler! Hem de 4 önemli oyuncusundan yoksun Trabzon'a gelmelerine rağmen!

Advocaat çok tecrübeli bir teknik adam! Kısa sürede Fenerbahçe'yi tahrip gücü yüksek bir takım haline getirdi.

Lens'in golünde, Onur'un kaleye gelen şuta uçuşu pes etmişlik görüntüsüydü!

Yusuf Yazıcı oyuna girdikten sonra Trabzonspor da kendine gelmişti ama iş işten geçmişti artık!



LENS ÇOK BÜYÜK OYUNCU!

Topu ayağına aldığı her pozisyonda fark yaratıyor! Büyük oyuncularla büyük takım olunuyor! Dün sahada büyük futbol oynayan ve galibiyeti sonuna kadar hak eden de Fenerbahçe idi!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kaliteli bir 10 numara alırsa şampiyonluğun en güçlü adayı olur.

Dün akşam, Avni Aker Stadı, Türk futboluna kapılarını kapadı. Şimdi Akyazı'da bir şaheser stat var!

Trabzonspor yönetimi bu stada yakışır bir kadro kurmalı; Ersun Yanal da Şenol Güneş Stadı'nda takımına oynatacağı müthiş futbolla herkese "Efsane geri döndü" dedirtmeli! Zor değil! Ama hiçbir zafere de çiçekli yollardan gidilmez!