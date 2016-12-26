Gel de gönder!

Lider Başakşehir puan kaybetmişti, İstanbul'da maça gitmeye müsait bir hava vardı, trafik yoktu, ama seyirci de yoktu TT Arena'da.

Oysa sarı-kırmızılı taraftarlar için 'Bugün günlerden Galatasaray' olmalıydı. Belli ki G.Saraylı taraftarların büyük çoğunluğu AVM'lerde yılbaşı alışverişi yapmayı, sevdiklerine hediyeler almayı tercih etmişti.

Yılbaşı öncesi piyasaların canlanması güzel. Ama ortada şampiyonluğa oynayan bir G.Saray var ve o tribünlerin dolması şart. Cumartesi günü Beşiktaş'ı, G.Antep karşısında siyah-beyazlı taraftarların nasıl ateşlediğini gördük. Alanyaspor atakları ile başlayan maçta Vagner Love'u aradı gözler. Ardından tahrip gücü yüksek bir Cimbom sahne aldı. Ba'nın hatası ile Eren'in önünde kalan top ve Selçuk'a yapılan servis, autla sonlanan bir tehlike oldu. Sneijder ve Selçuk İnan dün çok istekliydi. Sneijder'in ceza sahasına kestiği ortaya De Jong müthiş bir kafa vuruşu yaptı ve gol geldi.

Bu golden sonra herkes Galatasaray'dan ikinci golü beklerken Alanyaspor golü buldu. Konuk ekipte N'Sakala gol ortasını yaparken Sabri rakibine sırtını dönüyor.

Sabri'nin yaptığı tam bir amatörlüktü.

İlk yarının son anlarında Gassama, kendi kalesine attığı golle TT Arena tribünlerindeki az sayıda taraftarın içini ısıttı.

Hakem Halis Özkahya, çaldığı her düdüğe itiraz eden futbolculara adeta konferans vererek oyunun hızını kesti.



Sneijder resitali vardı

İkinci yarının hemen başında Yasin'in sürükleyip getirdiği topa Sneijder'in 10 numara vuruşu ile gelen gol, maçın Galatasaray lehine bittiğinin de resmi oldu. Aslında o dakikadan sonra Alanyaspor da TT Arena'da puan çıkaracağına inanmıyordu ve 'Bitse de gitsek' moduna girmişti. Bruma, Sneijder yardımlaşması ve Hollandalı yıldızın, Eren'i görmesi ile gelen 4'üncü golün ardından maça gitmeyen sarı-kırmızılı taraftarın içlerinden 'Ah be bu maçı nasıl kaçırdık?' dediklerini duyar gibi oldum.

Sneijder'in üçüncü asisti yapıp Josue'ye attırdığı goldeki kısa paslaşmalar, büyüleyiciydi.

Dün akşam resmen Sneijder resitali izledik. Hollandalı 10 numara; ligin ikinci yarısında bu performansını sürdürebilirse, Aslan mutlu sona koşar.

Sakatlanan Selçuk'un yerine giren Hamit Altıntop'u hiç beğenmedim.

De Jong ise üstün performansı ile Tolga Ciğerci'yi unutturdu.

Şimdi gelelim en önemli konuya;

Riekerink ile tamam mı, yoksa devam mı?

Ne zor bir soru değil mi? Göndersen bir dert, devam etsen bir dert... Ama göndermek ve yeni bir hoca getirmek sonu yazılmamış bir macera filmi olur.

Riekerink bu takımı şampiyon yapabilir mi? Bu soruya benim cevabım 'hayır.' Ancak stajyer hoca gözüyle bakılan Riekerink, çok puan toplayarak Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında tuttu.

Yani başarılı oldu. Kalmayı da hak etti.