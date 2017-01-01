DÖRT BÜYÜKLER’iN 2017 FALINA BAKTIM

BEŞİKTAŞ:

Son Şampiyon Beşiktaş'ın en büyük avantajı Şenol Güneş!

Mario Gomez, Sosa ve Gökhan Töre'nin eksikliğini çok hissediyor siyah-beyazlılar.

Gidenlerin oluşturduğu güç kaybı yetmezmiş gibi Caner'in ağır sakatlığı da çok etkiledi Beşiktaş'ı!

Kuşkusuz ki 2. yarıda Kartal'ın en keskin pençesi Talisca olacak. Yönetim, savunmaya takviye yapmak istiyor.

Defans hattı güçlenmeli. Beşiktaş, Jardel kalitesinde son vuruş ustası bir golcü de transfer edebilirse yine şampiyon olur. Sol kanat oyuncusu Babel'e gol sorununu da çözer gözüyle bakılırsa şampiyonluk çok zora girer.



FENERBAHÇE:

F.Bahçe'nin hücum hattındaki zenginlik, başka hiçbir takımda yok! Advocaat da Şenol Güneş gibi 'yıldız isimleri parlatma ustası.' Hollandalı hoca geldikten sonra Van Persie, Fernandao, Aatıf ve Stoch adeta yeniden doğdu. Barcelona için Messi ne ise F.Bahçe için Lens de o. İkinci yarıda Lens sakatlanmaz ve bütün maçlarda oynarsa, ara transferde yıldız bir 10 numara da transfer edilirse F.Bahçe şampiyon olur. Öyle bir 10 numara alınmalı ki, Alex gibi olmalı. Goller atmalı, asistler yapmalı ve takımın sahada futbol aklı olup, rakiplerin sahada yarattığı problemleri anında çözmeli.

Elbette bu özellikte bir 10 numara, büyük maliyet demek aynı zamanda. Ama şampiyonluğun şifresini işte böyle bir 10 numara çözer.



GALATASARAY:

Cimbom'un şampiyonluk yarışını sonuna kadar götürecek kaliteli bir kadrosu var.

Ama önünde Riekerink gibi bir soru işareti var? Yönetim, Hollandalı altyapı hocası konusunda ligin ilk yarısında gel-gitler yaşadı. Ama takım şampiyonluk yarışının içinde olduğu için sezonu Riekerink ile bitirme kararını aldılar. Takım içinde disiplin sorunları yaşanıyor.

İlk yarının yıldızlarından Yasin, ikinci yarıda bu performansı gösterebilir mi?

Verilen para cezası ve ücretine zam yapmama kararı doğal olarak Yasin'i üzmüştür.

Sneijder kilit oyuncu ve bu sezon formda. Muslera, yıldız üstü bir kaleci. Eren Derdiyok, ikinci yarıda daha çok gol atmalı. Galatasaray, defansına yapacağı bir stoper takviyesinin yanında golcü de almalı. Nokta atışı transferler yapabilirlerse son ana kadar yarışta olurlar.



TRABZONSPOR:

Kaç yıldır 'yeniden yapılanma' projesi altında bir arpa boyu yol alamadı Trabzon! Bordo- mavililer için 2016 yılı tam bir kabus sezonu oldu.

Sezon başında alınan yabancı oyuncular vasat... Durica dışında hiçbiri şampiyonluğa oynayan bir takımın oyuncusu olamaz. Ligin en verimsiz forvet hattı Trabzon'da.

Başkan Muharrem Usta, başarısız bir ilk yarı performansına imza atan Ersun Yanal'ın hep arkasında durarak, doğru olanı yaptı. Sol bek, sağ bek, stoper, orta saha ve forvet transferleri yapacak Trabzon!

Hep söylüyorum Trabzonspor'un ilacı Eto'o gibi bir forvet! Takımı oynatır, goller atar, sahada liderlik yapar.

İlaç ötesi bir transfer olur.

Eto'o canlı bir örnek! Onun kalitesinde bir yıldız forvet transfer edilebilirse, 2017 yılı Trabzonspor açısından yükselişe geçme yılı olur.



M. BAŞAKŞEHİR:

Ligin ilk yarısında adeta suda ateş yaktı Abdullah Avcı'nın öğrencileri!

Takımın saha içi komutanı da Emre Belözoğlu!

Başkan Göksel Gümüşdağ, hep akıllı transferler yapıyor.

Üç yıldır TV ekranlarından hep söylüyordum: 'İrfan Can Kahveci çok büyük yıldız olacak' diye. Onu da aldı Başakşehir! Ligin ilk yarısını lider bitirerek şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayacaklarını gösterdiler. Bazı takımlar, yıldızları ile şampiyon olur! M. Başakşehir'de üst düzey yıldız yok. Onlar belki de takım oyunu ile mutlu sona ulaşacak!