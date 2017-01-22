G.SARAY’I KİM YAKTI?

(Cüneyt Çakır mı; Riekerink mi?

Cevabı aşağıdaki yazımda...) DÜNKÜ maçta 'Video Hakem' uygulaması olsaydı, Yasin Öztekin'in attığı gol için ne derdi acaba? Öyle ya, maçı Cüneyt Çakır yönetiyor!

Bizim en iyi hakemimiz; gururumuz, dünyanın da en iyi hakemlerinden biri! Şişir babam şişir!

Dün 'Video hakem uygulaması' olsaydı ve o odadaki hakemlikten gelme iki uzman, Yasin'in golden önceki pozisyonu ile verilen penaltı pozisyonunu izledikten sonra 'Nasıl kararlar verirdi?' Doğrusu çok merak ettim!

Seneye uygulama başlayınca göreceğiz!

'Video hakem odasındaki hakemler eyyam yaptı! Yanlış kararı ile maçın sonucunu etkiledi, orta hakemi de yaktı!' diyenler bile olacaktır.

Benim için Cüneyt Çakır, geçen sezonki Trabzon-Galatasaray maçında Denayer'in ceza sahasında elle oynadığı pozisyona vermediği penaltıdan sonra bitti!

Bitti derken, artık ağzıyla kuş tutsa, bana kimse 'Cüneyt Çakır iyi hakem" dedirtemez! Bu benim görüşüm...

Dört dörtlük insan olabilir o ayrı konu.

Cüneyt Çakır, hatalı kararları ile çoğu maçında beni haklı çıkarıyor adeta!

Ben haksız çıkayım da takımlarımızın canı yanmasın! Ben yanılmış olayım da Cüneyt hoca, hatasız bir maç yönetsin!

Ama bizim hakemlerimiz bu! İster formsuz deyin; ister yeteneksiz deyin!

Ne derseniz deyin!

15. dakikada Yasin Öztekin'in attığı gol belki gri bir pozisyon!

Belki de 'net bir elle oynama.' Bana ilk anda 'kolla oynama var' gibi geldi. Yayıncı kuruluşun kamera çekimlerini defalarca izledim sonrasında. Açık söyleyeyim, 'kesinlikle kolla yani elle oynama var' diyemiyorum. Daha çok kararım 'Gol temiz' yönünde... Kamera çekimleri beni tatmin etmedi! Ama Cüneyt Çakır nasıl böyle bir pozisyonda yardımcılarına danışma gereği bile duymadan golü verdi. Sonrasında itirazlar olunca Yasin'e gidip sordu: 'Elle oynadın mı?' diye! Yasin de sanki 'Kolumla düzeltip vurdum hocam!' diyecek!

Yasin'e pozisyonu sorması 'Skandal!'



Böyle penaltı mı olur?

Bu sezon hakemler, amatörce hataları ile bazı maçların sonucuna etki ediyor ve etmeye de devam edecek. O yüzden, futbol ulemaları bile 'Şu takım şampiyon olur' tahmininde bulunamayacak hale geldi. Nasıl tahmin etsinler ki...

Neyse maça dönelim diyeceğim ama;

Cüneyt Çakır izin vermiyor adeta maça dönmeme tartışmalı kararları ile!

30. dakikada Galatasaray ceza sahasında Seleznov-Carole mücadelesinde iki oyuncu da birbirine kurallara uygun şarj yapıyor. Yani Carole, Seleznov'a vurdurmamaya, Seleznov da topa vurmaya çalışıyor.

Derken iki oyuncu yere düşüyor.

Cüneyt Çakır hemen penaltı noktasını gösteriyor. Bu kez Galatasaraylı oyuncular itiraz ediyor! Eyyam deyin, hata deyin, ne derseniz deyin! Bu penaltı ile Karabükspor beraberliği yakalıyor.

Yasin'in attığı gol de, Karabükspor'un penaltısı da hafta boyunca çok konuşulacak. Tabi Cüneyt Çakır da...

Hakem üstatları bu pozisyonlarla ilgili olarak hemfikir olamayacak yine. Bir bölümü 'Yasin topu ile koluyla düzeltiyor;

Karabük lehine verilen penaltı kararı da çok ağır!" diyecektir...

Bazıları da 'Hakemin verdiği iki karar da doğru' yorumunda bulunacaktır...

'Galatasaray'ın golü temiz, böyle komik penaltı olmaz!' diyenler de olacaktır.

Yine başardın Cüneyt hocam!

Verdiğin kararlar maçın önüne geçti ve ne taktik, ne de sahadaki mücadeleyi yazabildik sayende...

(Bu arada maçı Kardemir Karabükspor 2-1 kazandı. Çünkü Cüneyt Çakır kadar formsuz biri daha vardı sahada o da Riekerink'ti!)