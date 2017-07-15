Işık görünmüyor

Bodrum'da 4 torunumla çok mutlu günler yaşarken, turizm de bir nebze olsun yaraların sarılması, bilhassa iç turizmde talebin artması moral kondisyonumu üst seviyeye çıkarırken; sevgili kardeşim cesur yürek Gazeteci Atilla Türker'in korkmadan yazdığı yazı dizisi keyfimi yerine getirdi.

Sosyal medyada sevgili takipçilerimin gittikçe bilinçlenmesi, Türk futbol dünyasındaki olumsuzlukların ve çıkar ilişkilerinin aydınlığa ulaşması bana ayrıca büyük mutluluk veriyor.

Ama bence yine hedef saptırılıyor!

Gündemde topun ağzındaki menajerler.

Hani bir deyim vardır; hırsızın hiç mi suçu yok!

Bu çirkin ortamı hazırlayanlar (dürüst olanlara ayrı bir sayfa açalım) maalesef yönetenler!

Böyle bir ortamın oluşmasına Onursal Başkanımız Süleyman Seba, Sayın Özhan Canaydın ve onlar gibi diğer başkan ve yöneticiler müsaade ederler miydi? İşin kolayı; menajerler kasetleri getirsin, allasınpullasın sen de pazarlıklar için menajerleri yolla, vergilerini ödeme, trilyonlara yakın vergi borcun biriksin, banka kredilerini son limitine kadar kullan... Sonuç, kulüpleri batır! Maalesef işin özeti bu...

PTT 1. Ligi'nde bile 5 yabancı oynayabiliyor. Şöyle bir bakın, alınan yabancı futbolcuların çok büyük çoğunluğu 30'un üzerinde.

Yani işleri bitmiş son durak ya Türkiye ya da Arabistan olan futbolcu tayfası onlar.

Ha "Çin" diyecekseniz.. Çin de uyandı. Çin'de bir yabancı alırsanız bir de 21 yaş altı oyuncu oynatma zorunluluğu geldi. Biz hala uyuyalım.

Maalesef spor dünyasının büyük bir bölümü en ufak serzenişte bile bulunmuyor.

İnanın hayretler içindeyim.

Alt liglerde bile her yeni sezon en az 10 kulüp gezmiş futbolcular, kulübün son kaynakları kullanılarak transferler yapılıyor. Devlet ne yapsın ki!

Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, en büyük yatırım spor tesislerine yapıldı, ama bu bütün imkanlar maalesef bir çoğu çirkin zihniyette olan yönetenlere bırakılıyor.

Böyle devam ederse Türk Futbolu için ufuklarda bile en ufak bir ışık görünmüyor.



MEHMET ÖZKAN'A SELAM OLSUN!

Sayın Mehmet Özkan akrabam değil, sağ olsun bana da "Üstat" diyor. Önce Buca'ya muazzam yatırımlar yaptı. Buca çok genç bir takımla Süper Lig'e çıktı.

20'nin üstünde yeni futbolcu aldılar ama genç, istikbal vadeden futbolcuları bir bir bıraktılar.

Ve Bucaspor 2. Lig'e kadar düştü ve yüklü miktarda borçları var. Mehmet Özkan çok ilkeli bir insan. Önce Altınordu'yu A.Ş yaptı. İki sezon da 2 lig yükselerek PTT 1. Lig'e çıktı ve geçen sezon da Süper Lig'i zorladı. Bu sene yaş ortalaması sadece ve sadece 20.2! Bence yine şampiyonluğun en büyük adayı. Sattığı iki futbolcuyla da (Çağlar Söğüncü ve Cengiz Ünder) büyük kara geçti.

O menajerlerle muhattap olmaz, pazarlığı kendi yapar, Cengiz'in de Salih Uçan'ın menajeri de Ömer Uzun.

Kendisi sadece futbolculardan menajerlik hakkını alır. Kulüplerle pazarlık etmez. Uzun, çok iyi bir ailenin oğlu olan, 3 yabancı dil bilen, dünya futbolunu yakından takip eden ve en önemlisi de yetenekli genç futbolcuların peşinde koşan biri.



Amatörden, Süper Lig'e

Örneğin kendi yaşadığım bir örnek de Beyoğlu Yeni Çarşı'da oynayan Veysel'dir. Bu futbolcu Ömer Uzun'un tavsiyesiyle Mete Vardar'ın başkan olduğu Beylerbeyi'ne aldık ve Beşiktaş'a önerdik, fakat yine kapı duvar. Eskişehirspor'a gitti. Oradan yanlış bir kararla G.Saray'a gitti. Ve şu anda da Kasımpaşaspor'da futbol hayatına devam ediyor. Nereden geldi, amatör kulüpten! Geçtiğimiz günlerde amatör şampiyonluğu vardı. Bu turnuvada Ali Ölmez'in de büyük katkısı var. İnce eledim, bilhassa üç büyüklerden bu turnuvayı izleyen tek bir araştırmacı yok.

Altınordu'yu futbol federasyonu pilot takım yapmalı, devlet ve bakanlık bu ekibe teşvik vermeli. Ve Mehmet Bey'in en büyük ideali olan "Futbol Akademisi" kurulmalı. Spor bakanlığı, bilhassa futbol federasyonu, Altınordu'ya büyük destek vermeli, hem de ciddi yatırımlarla Altınordu'nun bu sistemini korumalı.

İnanın Türk futbolunun iyileşmesi için başlangıç reçetesi bu olur. Diğer menajerlere tavsiyem;

Ömer Uzun'u örnek alın. Daha çok kazanacağım düşüncesiyle çarpık ilişkilere girmeyin. Çünkü deniz bitti; az kazanın, öz kazanın, vicdanınız rahat olsun, namuslu kazanın.

Bindiğiniz dalı kesmeyin.

Devam sevgili Mehmet Özkan devam. Bir Don Kişot da benim ve Sinan Ağabeyin her zaman yanında. Sen hem dürüst, hem de bu işi çok iyi biliyorsun. Sosyal medyada futbol federasyonu başkanlığı için bana büyük teveccüh gösteriliyor.

Böyle bir şey olursa da, yönetim kuruluna ilk alacağım isim de odur. Gözlerinden öperim Seyit Mehmet Özkan.



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