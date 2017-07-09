Beşiktaş noktayı koydu; PEPE

Üç sezondur Beşiktaş birçok transfer yapmasına rağmen stoper, mevkiinde bir türlü istenilen verimi alamamıştı.

Bir de Mitrovic transferi üzerine tuz-biber ekmişti.

Pepe hem kariyeri, hem de savaşçı yapısıyla bu kaosa son verdi. Saha içindeki başarılı performansı, oyunun genel bölümünde hücumu düşünmesi Pepe'nin büyük artıları. Pepe transferiyle Beşiktaş savunmasının yüksek toplardaki zaafını giderecek önemli bir futbolcu takıma kazandırıldı.

Bu arada menajerler Mendes ve Ahmet Bulut servetlerine servet eklediler. Bu transferden ne kadar mı kazandılar bu kocaman soru işareti! Maalesef o bilgiler kamuoyuna kapalı, bir sır!

Zannederim; Beşiktaş kulübünden 32 milyon TL alacağı olan Ahmet Bulut bu rakamı epeyce yükseltmiştir.

Neyse günlük yaşayanları faza rahatsız etmeyelim. Her şeyin hayırlısı.

Yalnız yeniden altını çizeyim, Allah korusun bir sakatlık olmazsa Pepe'nin Beşiktaş'a çok faydalı olacağı gerçektir.

Gökhan Gönül- Marcelo- Pepe- Caner dörtlüsüyle Beşiktaş çok zor gol yer.

Bunun yanı sıra bu dörtlünün ofansa da büyük katkısı olur. Gökhan Töre'nin de geri dönmesiyle kanatlarda güçlenen takıma bir de pivot santrafor alınırsa hayal gibi görünen Avrupa'da şampiyonluk uzak olmaz.



Ne transferler ama!

Süper Lig'de bu sezon önemli transferler göze çarpıyor. Örneğin Antalyaspor, Başakşehir, Galatasaray nokta transferlerle dikkat çekiyor. Yani bu yıl hepimizi çok çekişmeli geçecek bir sezon bekliyor. Birinci Lig'de Altınordu, 22 altyapıdan yetişen futbolcusu ve 20.4 yaş ortalamasıyla bence bu sezon şampiyonluğu şimdiden hak ediyor. Umarım artık güzel bir futbol seyrederiz ve bu sezon hep birlikte futbol keyfi yaşarız.



THY voleybolda yükseliyor

Amatör branşlarda önemli atılımlar ve başarılar dikkatimi çekiyor. Türkiye'de voleybol, basketbol sevgisi gün gittikçe artıyor. Buna çok seviniyorum. Dünyanın bir numaralı markalarından Türk Hava Yolları da voleybol şubesiyle ülke sporumuza büyük hizmet veriyor. Geçtiğimiz sezon kurulan voleybol takımı başarılı bir yönetim anlayışıyla bu sezon 1. Lig'de mücadele edecek. THY hesaplı bütçesiyle bünyesine kattığı transferlerle bu sezon Vestel Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya Türk sporuna verdiği hizmetten dolayı tebriklerimi iletiyorum. Tabii THY Spor Kulübü Genel Sekreteri Ramazan Yıldırım ve İdarİ Menajer Cahit Şahin bu başarıda büyük pay sahibi. THY Voleybol şubesi alt yapı hamlesiyle yetenekli gençlerin önünü açmayı hedefliyor. Türkiye'de çok büyük şirketlerimiz var. Onlar da THY gibi Türk Sporuna sponsor olabilir, ülke sporuna katkıda bulunabilir.



Samsun'da basketbol rüzgarı

Dikkatimi çeken unsurlardan biri de Samsun şehrimizin özellikle basketbolda büyük atılıma geçmesi. Beşiktaş'ta Ufuk Sarıca'nın yardımcılığını yapan Servet Özsüner, Samsun Anakent Basketbol Takımı'nın Baş Antrenörü olması dikkat çekici bir ayrıntı. Bence çok ama çok iyi transfer. Servet kardeşimi Beşiktaş camiasından bilirim.

Çok çalışkan ve idealist biridir.

Samsun BŞB. Anakent Belediyesi Genel Menajeri Osman Rendeci'nin bu anlamda Samsun basketboluna büyük hizmetleri olduğunu biliyorum. Samsun gibi bir harika bir şehrin basketbolda Rendeci ve Özsüner ile birlikte başarılı projeye imza atacağına şüphem yok.

Yeter ki Samsunlu sporseverler onların yanında olsun, takımlarına yalnız bırakmasınlar.



Her şey çok güzel olsun

Turizm bu yıl iyi gidiyor. Bodrum'da 4 torunumla beraber çok mutlu günler yaşıyorum.

Tüm aile beraberiz.

Mete Vardar'la da Beşiktaş'ın geleceği ve önemli projeleri konuşuyoruz. Çevremde de çok sevdiğim dostlarım... Bugünlerde hayata çok olumlu bakıyorum. Sizlere de bugün iç acıcı şeyler yazmak istiyorum.

Türk futbolunun ekonomik sıkıntılarını, kariyerlerinin sonuna gelmiş futbolcu transferlerini sonraki yazılarıma bırakalım. Türk futbolunun gelişmesi için uğraş verdiğim önemli projeleri de sizlere zaman zaman sunmaktan keyif alacağım. Hepinize çok mutlu günler ve yarınlar diliyorum. Saygılar ve sevgiler, kalın sağlıcakla.