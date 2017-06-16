Gerçekler çok yakında!..

Ülkemizde ve yavru vatanımızda futbol o kadar çok seviliyor ki; sokakta, kafelerde en çok konuşulan konu futbol...

Ve genel olarak hangi takıma hangi futbolcu gelecek, hangisi gidecek tartışılıyor. Yani özetle Türk takımlarının düştüğü ciddi ekonomik krizden, etik değerlerin kaybolmasından şampiyonluk maçlarında atılan meşale, ses bombaları hemen hemen kimseyi ilgilendirmiyor.

Böyle de olunca yetkililerin de vurdumduymazlığı devam ettikçe bilhassa futbolda büyük başarılar elde etmek hayal oluyor.

Yüzlerce kez üstüne basa basa söylüyorum; Türk antrenörleri, Türk futbolculara hala yabancı para birimi üzerinden ücretler veriliyor..

Ya arkadaşlar, batıyorsunuz!

Yani oğlumuz Necip'e Türk parası versek Necip itiraz mı edecek? Veya Şenol Hoca...

Cumhurbaşkanımız bile bu konuya değindi ama kapı maalesef duvar! Hayretle seyrediyorum, acı sonuca doğru gidiyoruz..

Bakın alacaklı futbolcuların yerine atılan dandik imzalarla, alacak-verecek ilişkileri gizlenerek UEFA'dan birçok gerçek gizleniyor, kulüpler borçsuz gibi gösteriliyor.

İş işten geçtikten sonra çok üzüleceğiz. Benden bir kez daha söylemesi...

Bu konuda da Futbol Federasyonu 'üç maymunu' oynuyor. Ama merak etmeyin;

UEFA her şeyin farkında.

Artık tedbirler alınsın, savurganlığa bir son verilsin.

Futbolda en üsttekine bakarsak; milli takım futbolcularına 650 bin euro prim konusu maalesef alttakilere de çok kötü örnek oluyor.

Hemen hemen önemli futbol yorumcuların çoğunluğu sayın Yıldırım Demirören'in gazetelerinde yazıyor.

Açın okuyun bir tanesi bu konulara değiniyor mu?

Daha doğrusu futbol ailesinde kimse kimsenin ayağına basmıyor.

Ama gerçekler ve sonucu çok yakında!



Tunay Torun transferi

Ara transferde Tunay Torun'un Beşiktaş'la anlaşabileceğini yazmıştım.

Görüşmeler oldu ama sonuç gelmedi. Tunay'ı Hamburg'tan beri izliyorum.

Futbolda tespitlerimin çoğu doğru çıkıyor ama bu konuda yanıldım; Tunay Torun, Kasımpaşaspor'da devam etti.

Sosyal medyada sahiplerinin sesleri Tunay için çok üzerime geldi. Peki ne oldu, Tunay Torun'u Medipol Başakşehir aldı.

Demek ki, boş adam söylememişiz!



Trabzonspor'da tam 55 sözleşmeli futbolcu

Sayın Muharrem Usta, Trabzonspor'da bir enkaz devraldı. Var gücüyle enkazı kaldırmaya çalışıyor. Ama Trabzonspor'un 55 sözleşmeli futbolcusu var! Allah kolaylık versin. Trabzonspor'u ne duruma düşürmüşler, akıl alacak gibi değil. Hiç mi vicdanınız yoktu. Bu paraları kim ödeyecek?

Burada Trabzonspor'u örnek gösterdim.

Al birini, vur ötekine!

Maalesef bir kaç kulüp hariç bütün profesyonel takımlar aynı durumda!

Kimse bana hikaye anlatmasın.

Bilhassa TFF 1, 2., 3. liginde çok yakın dostlarım başkanlarla konuşuyorum.

Süper Lig dahil, aşağıdaki liglerde bir yangın var. Belki diyeceksiniz, temcit pilavı gibi Sinan Vardar aynı şeyi söylüyor. Ama gerçekler acıdır.



Alkışlar 'Yavru Vatan'a

FIFA'ya üye olmayan futbol takımlarının bir araya gelerek oluşturduğu Conifa Şampiyonası'nda Kıbrıs'ta görkemli bir şekilde gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti finalde Padaniya'ya penaltılarla yenildi ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Bu turnuva sayesinde Yavru Vatan'da müthiş bir heyecan yaşandı.

Turnuva muhteşem bir açılış organizasyonuyla başladı.

Başta, Sayın Başbakan Başbakan Hüseyin Özgürgün, KKTC Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve emeği geçenlere teşekkürler...

Tüm Kıbrıslı dostlarıma saygılarımı sunarken, böyle turnuvaların devamını heyecanla bekliyoruz.