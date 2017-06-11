BUGÜN BÖYLE Mi OLMALIYDI?

Bugün Dünya Kupası elemelerinde çok önemli bir maçımız var. Bakıyorum ülkemizde milli takımımızla ilgili sadece olumsuz yorumlar gündemi teşkil ediyor. Peki, böyle mi olmalıydı?

Arda'yı uzun yıllardır tanırım.

Ben Beşiktaş'ın altyapısının başındayken Arda, Cafercan, Özgürcan, Uğur gibi birçok yetenekli futbolcuları vardı. Beşiktaş'ta ise Necip, Atınç, Batuhan, Mehmet Sedef, Aydın, Korcan ve daha niceleri forma giyiyordu.

Bir gün Florya'da ikinci takımlar maç yapıyordu.

Muhteşem bir mücadele; sanki İngiltere Premier Lig finali. Beşiktaş o gün, Mehmet Sedef'in harika golüyle 2-0 kazanmıştı.

Çoğunluğu Galatasaraylı taraftar vardı, Arda dahil gelip elimi öptü, tek küfür kavga yoktu. Ve o gün Arda muhteşem bir futbol oynadı.

Daha sonra Ersun Yanal, Arda'yı Manisa'ya kiralık olarak aldı. Arda'yı Yanal keşfetti.

Galatasaray'da kalsaydı ben zannetmiyorum ki A Takıma alınsın. Arda çok başarılı oldu, Galatasaray'a döndü ve muhteşem çıkışı başladı.

Şimdi ne olmuş; primlerle ilgili Burak Yılmaz'ın bir talebi olmuş, takım kaptanı olarak Arda'ya söylemiş. Arda da bunu baba gibi saydığı Fatih Terim'e iletmiş. Şimdi ikisinin konuştuğu bu konuyu, Federasyon Başkanının sahibi olduğu gazetede kamuoyuna açmak ne kadar doğruydu?

Futbolda bir terim vardır, sorunlar aile içinde çözülür.

Son derece takdir ettiğim Sayın Ali Dürüst, siz de milli takımlar sorumlususunuz.

Sayın Yıldırım Demirören de öyle veya böyle uzun yıllardır futbolun içinde.

Ama ne öğrenmeye niyeti var ne de kriz çözmeye!

Bu konu aile içinde kalsaydı işte böyle önemli bir maçta bütün dünya kamuoyunun takdir ettiği Arda da takımın başında olacaktı.

Şimdi size dünyadan örnek vereyim. Dünyanın en büyük takımının başında Zinedine Zidane var. 2006 Dünya Kupası finalinin uzatma dakikalarında Zidane rakibine kafa atmış ve belki de ülkesinin kupayı kaybetmesine neden olmuştu. Zidane o dönemde bir küfür için kendini kaybetmişti ama şu anda dünya futbolunun zirvesinde.

Ülkemizi temsil eden Arda gibi kaç futbolcu var? Bir turizmci olarak Arda'nın yaptığı reklamın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ama her şeye rağmen Arda dolmuşa gelip bu hareketi yapmamalıydı.

Yani özetle Zidane'nin attığı kafa AHLAKİ HAKLILIĞIN sembolüydü.

Şimdi artık Arda ile ilgili yorumu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Zaten Arda'da görülen bir davranış bozukluğu varsa daha alt yapılarda psikolojik ve sosyal eğitimlerin olmamasına bağlamak lazım. Arda bunun tipik bir örneği olduğu gibi Batuhan'lar, Serdar Özkan'lar, Adem Büyük ve daha birçokları maalesef bazı davranış bozuklukları gösteriyorlarsa bunun nedeni alt yapılarda eğitim eksikliğidir.

Bugün bu önemli maçta en azından milli takımımıza düşünce olarak da olsa destek verelim. Çünkü milli takımın pozitif düşüncelere çok ihtiyacı var.



Beşiktaş ve transfer

Transfer dönemi başladı.

Beşiktaş yönetiminin Şenol Güneş'le devam kararını kutluyorum. Kendilerini kutluyorum ama dünyadaki kurumsallaşmış futbol takımları böyle bir teknik direktörü yakalamışken, 4 yıllık sözleşme yapılır ve altyapı ve koordinasyondan o teknik direktör sorumlu olur. Transferler, menajerlerin ve kendilerine çıkar sağlayan aracılarla değil, böyle geniş yetkilere sahip olan bir teknik direktörle yapılırsa daha doğru olur.

Tabii ki son kararı da futbolu kendisine bağlayan Fikret Orman verir!

İşin doğrusu bu! Her şeye rağmen Şenol Güneş'le Beşiktaş'ın başarısına hazır olsun. Çünkü bu takıma 3 transfer yapılırsa ve de takımın önemli futbolcuları kaybedilmese, önümüzdeki yıl da Beşiktaş şampiyonluğun '1' numaralı favorisi olur.



Giray Bulak

Sevgili kardeşim, futbol akademisi mezunu, dürüst, yaratıcı, futbolda üretmeye gayret gösteren Giray Bulak sempatizmanı olduğum Adana Demirspor'a teknik direktör oldu. Adana Demirspor'un Giray Hoca ile önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıkmasını can-ı gönülden isterim. Hem Giray Bulak, hem de Adana Demirspor'a başarılar diliyorum.