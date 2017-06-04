Beşiktaş’a yakıştı

Dün gerçekten enfes bir gün geçirdik.

İstanbul'dan dünyanın dört yanına yayılan Beşiktaş coşkusu yaşadık.

Beşiktaş Donanması'nın tekne turuyla Beşiktaş sevgisi sular seller gibi İstanbul Boğazı'nda öyle bir aktı ki; kelimeler anlatmaya yetmez.



Güneş gibi doğdu

Beşiktaş'ın bu şampiyonluğunda büyük taraftarını 1 numaraya koyuyorum.

Her yerde onlar vardı. Böyle bir taraftarın eşi benzeri dünyada yok.

İki sezondur hep söylüyorum; Şenol Güneş, Beşiktaş'a büyük katkı verdi.

Beşiktaş'ın üzerine Güneş gibi doğdun hocam ve ismini siyah-beyazlı kulübün tarihine altın harflerle yazdırdın.

Beşiktaş yönetiminin yerinde olsam bugün hemen Şenol Hoca ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalarım.



Helal olsun hepinize

Beşiktaşlı futbolcular da gösterdikleri insan üstü gayretle bu şampiyonluğu hak etti. Tek tek ayırmak istemiyorum;

Beşiktaş'ın iki sezondur kazandığı başarıda önce takım olma ilkesi yatıyor.

Hepsine şapkamı çıkarıyorum.

Beşiktaşlı futbolcuların dünkü şampiyonluk rehavetinde bile kazanma arzusu hepimizi keyiflendirdi. Tabii ki Beşiktaş'ın büyüklüğü şampiyonluklarla anlatılmaz ama bu şampiyonluk Beşiktaş'a çok ama çok yakıştı.

Bu filmin devamı da güzel olmalı.

Beşiktaş camiası çok daha büyük başarıları istiyor.

Bu sezon çok güzeldi.

Beşiktaş'ın en kötü sezonu böyle olsun.