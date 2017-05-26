Beşiktaş’ın kahramanları

Şampiyonluk turunun atılmasına saatler kala Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcuların morali üst düzeyde...

Takımda hizip, dedikodu yok. Şenol Hoca'nın yardımcıları Tamer Tuna, Mehmet Kulaksızoğlu, kulüp doktoru Sarper Çetinkaya'dan, masöründen malzemecisine kadar büyük bir çaba harcayarak mutlu sonu hazırlıyorlar ve Ümraniye'de en ufak bir sorun çıkmıyor.

Zaten aile içinde ufak tefek olaylarda Şenol Hoca hemen devreye giriyor ve her şey yoluna gidiyor. İki sezondur Şenol Güneş ve futbolculara inandığım için hem yazılarımda hem de televizyon programlarında karınca kararınca destek verdim. İnandık ve Güneş'li günlere çok az kaldı. İşte güçlü teknik direktör işine de müdahale ettirmeyince başarı da geliyor. Ah bir de transferler de Şenol Hoca ve kendine bağlı scout ekibiyle yapılırsa Beşiktaş çok daha büyük başarılara imza atabilir.





Mali kongre ve düşündükleri

Maalesef çok üzülerek yazma gereği duyuyorum; DÜRÜST, Beşiktaş'a maddi, manevi çok şeyler kazandıran insanlar artık mali kongrelere itibar etmiyor. Çünkü Beşiktaş kongre üyeleri maalesef büyük bir erozyona uğradı. Yapı değişti. Çok iyi biliyorum ki; büyük bir oranda diğer takımları tutan üyeler var.

İktidar olma ve iktidarda kalma hırsı bu sonucu hazırladı. Bu erozyon nereden mi başladı? Sayın Onursal Başkanımıza zorla başkanlığı bıraktırdıkdan sonra gelen başkanlar ve çok yakınları tarafından yapılan yanlışlar tahammül edilmez bir hale geldi.

Başkan diyor ki; "Mecburuz borçlanmaya; çünkü bu sistem böyle..." Maalesef en ufak borçlarımızın azaltılmasıyla ilgili bir çözüm, bir fikir, bir vizyon ortaya koyamıyor.

Başkan sanki çaresiz! Zaten baktığımızda büyük kulüplerimiz aynı durumda.

Ama şükürler olsun ki, Beşiktaş'ın bir uçağı varmış! Ama Sayın başkan niye hiç şeffaf olamıyoruz? Bu uçağı kaça aldık? Nasıl finanse edeceğiz?

Bu konularda da bir açıklama yaparsanız Beşiktaş camiası çok mutlu olacak!... Beşiktaş'tan ihraç edilen üç kardeşimizin ikisini yakından tanıyorum. Bu gençler fikir üreten, haklı olarak bazı eleştiriler getiren kardeşlerimiz. Diğer arkadaşın ise küfürler ettiği söylendi.

O zaman hak etmiştir. Ne olursa olsun, Beşiktaş başkanına küfür edilmesi çok derece yanlış. Beşiktaş'ın biraz doğruları söyleyenler engellenmek isteniyor.

Yılda bir sefer kulüp hakkında görüşlerini objektif olarak belirtmek isteyen kongre üyeleri sınırlandırma getiriliyor.

Cezalar yağdırılıp, seçme ve seçilme hakları ellerinden alınıyor. Yoksa başkan ve en yakınındaki bir kaç kişi güç zehirlenmesine mi uğradı? İnanın bu hiç doğru bir davranış biçimi değil.

Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili ciddi endişeler var. Ben şahsen birlik, beraberlik taraftarıyım ama demokrasi, demokrasi, demokrasi...





Kıbrıs'ta dünya şampiyonası

Kuzey Kıbrıs'ta çok büyük heyecan var. FIFA'nın tanımadığı ülke futbol takımları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 4-11 Haziran'da düzenlenecek CONIFA turnuvasında mücadele edecekler.

(KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün ve Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu bu organizasyonun başarılı olması için çok büyük emek harcıyor.

Ana Vatandan tüm Kıbrıslıların çok önemli bir istekleri var. Bu dünya kupasının TRT'den yayınlanması en büyük arzuları. Çok az da bir zaman kaldı. Sayın yetkililerden bu konuya önem vermelerini istiyorum.

Aman Yavru Vatan'ı üzmeyelim.