Profesör böyle istedi

Beşiktaş ile Bursaspor arsında yaklaşık 15 yıldan bu yana kavga-gürültü yaşanıyor.

Araya kimler girdi ama bu düşmanlık bir türlü bitmedi. Sahadaki rekabete 'evet' ama bu düşmanlık iki güzide kulübümüze yakışmıyor.

Saha ve tribünler bu gergin havadan olumsuz etkilenmişti.

Yazık gerçekten çok yazık!

Bursaspor da son 3 haftada 16 gol kalesinde görmenin hırsıyla Beşiktaş karşısında bir hayli hırslıydı.

Onlar da bu maçı diriliş maçı olarak görüyorlardı. Başakşehir'in de maç fazlalılıyla liderliğe yükselmesi Beşiktaş'ı belli ki strese sokmuştu.

Bursaspor ilk devrede Beşiktaş'ın sağ kanadı kapatınca siyah-beyazlı takım ilk 45 dakikada pozisyon bulmakta zorlandı.



Güneş imzasını attı

Beşiktaş'ın golü bulması gereken son 30 dakikada Şenol Güneş inanılmaz bir değişikliğe imza atarak son haftaların formsuz ismi Atiba'yı oyundan alıp Cenk Tosun'u sahaya sürüp 4-4-2'ye döndü.

Güneş; bu değişiklikle maçı da döndüren isim oldu. Güneş, gerçek bir futbol profesörü.

Cenk attığı golle de yeniden Beşiktaşlı taraftarların gönlünü almayı başardı. Güneş dün bir kez daha maçı kazandıran isim olarak imzasını atmayı başardı.

Ancak Beşiktaşlı futbolcuların özellikle tek farklı üstünlüklerde hücumu daha çok düşünmeleri gerek.



Quaresma gerçeği!

Beşiktaş'ta Quaresma yine 3 puanı istedi.. Ancak Quaresma gibi bir tecrübenin yaptığı gereksiz amatörce hareketlere anlam veremedim. Allah'tan sahada çok kötü bir hakem vardı hem Bursasporlu futbolcular hem de Q7 kırmızı kart görmekten kurtuldu.

Beşiktaş dünkü galibiyetle şampiyonluk yarışında büyük avantajı kaptı. Bundan sonra 3 maçtan ikisi Vodafone Arena'da oynanacak olması çok ama çok büyük avantaj.

Haftaya sahada Talisca da olacak.

Futbol Federasyonu, son üç haftada Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını aynı saatte ve adil bir şekilde oynatmalı.

Beşiktaş kuşkusuz son üç haftaya avantajlı ama aynı zamanda stresli giriyor.

Siyah-beyazlı oyunculara büyük iş düşüyor. Streslerini en aza indirerek üç haftayı da kazasız atlatmaları lazım. Beşiktaş taraftarı geçen yıl olduğu gibi onlardan büyük bir zafer bekliyor.