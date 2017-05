Beşiktaş bayramı

Beşiktaş, Kasımpaşaspor'u farklı yenerek şampiyonluk için çok ama çok önemli bir adım attı.

Kara Kartal, kupada yarı finalde elendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kasımpaşaspor'u farklı yenerken taraftarına da güzel bir akşam yaşattı.



Oğuzhan resitali

Beşiktaş'ın son üç maçta kağıt üzerinde en zor maçı dünkü Kasımpaşaspor'du.

Kara Kartal, dün çok istedi ve ekibini sürklase ederek mücadeleyi kazandı. Dünkü Beşiktaş'ın futbol resitalinde maestro görevi Oğuzhan Özyakup'tu. Genç yıldız dün kariyerinin en futbolunu ortaya koydu.

Oğuzhan'ın büyük yeteneğini sahaya yansıtamadığına üzülüyorduk, boşuna da üzülmüyormuşuz! Dün Oğuzhan'a yeniden kavuşmanın keyfini yaşadık.

Ve tabii ki Quaresma... Q7 dün kazanmak için yüreğini ortaya koydu. Portekizli yıldız dün taraftarı da havaya sokan ve şampiyonluğu müjdeleyen performans ortaya koydu.



Şenol Güneş farkı

Beşiktaş'ta dün Atiba'nın olmaması hepimizi endişelendiriyordu ama korkulan olmadı. Tolgay dün görevini yaparak Oğuzhan'la birlikte Kasımpaşaspor'u ceza sahasına yaklaştırmadı. Beşiktaş maçın ilk 65. dakikasında rakibine nefes aldırmadı.

Kara Kartal bir makine dişlisi gibi tıkır tıkır işlerken Aboubakar'ın Talisca'ya attığı nefis gol pasına şapkamı çıkarıyorum.

Beşiktaş'ın başarısındaki en büyük etken her zaman belirttiğim gibi teknik direktör Şenol Güneş... Dün skor 4-1 Siyah- Beyazlı takımın lehine olmasına rağmen Güneş'in saha kenarındaki iş disiplini ve heyecanı Beşiktaş için çok ama çok büyük bir değer.



Taraftar inanıyor

Her zaman söylüyorum; Beşiktaş Türkiye'nin en iyi takımı. Fenerbahçe ve Galatasaray kendi sahasında 3-5 kişiye oynarken Beşiktaşlı taraftarı takımına her zaman sahip çıkıyor. "İnanmak başarmanın yarısı derler" ya; Beşiktaş taraftarı bu takıma gönülden inanıyor. Bundan sonra da bu takımın daha büyük başarıları elde etmesi nokta transferlere ihtiyaç var. Umarım yönetim transferde Şenol Güneş'in önünü açar ve usta teknik adamın önderliğinde Beşiktaş çok daha büyük başarıları yakalar.