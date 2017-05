Büyük Beşiktaş

Beşiktaş, Gaziantepspor karşısında aldığı farklı galibiyetle şampiyonluk tacını taktı. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bu sevincimde dünyanın dört bir yanından kutlamalar almanın gururunu yaşadım. Ve bir kez daha dedim ki; "İyi Beşiktaşlıyım".



Şampiyon taraftar

Kara Kartal, 2017-2018 sezonunda kimselerin itiraz edemeyeceği bir şampiyonluğa ulaştı.

Tabii ki bu şampiyonlukta baş rolü oynayanlar vardı.

Öncelikle Beşiktaş taraftarı... Siyah-Beyazlı renklere gönül verenler mesafe tanımadan hemen hemen her maçta tribünleri doldurup cok sevdikleri armalarına büyük destek verdiler. Beşiktaş taraftarı her zamanki gibi tribünlerin de şampiyonu oldu.



Başrol Güneş'in

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticileri tebrik ederim. Şenol Güneş bu gelen şampiyonlukta başroldeki isimdi.

Beşiktaş'ta görev aldığı iki sezon boyunca Güneş, bir çok zorluğu bir kenara itip, takımın liderliğini eline aldı. Usta teknik direktör sadece saha içinde değil, saha dışında da mükemmel bir Beşiktaş duruşu sergilerken, futbolcularına yeri geldi öğretmen de oldu. Takımına her zaman güvendi ve güveninin sonunda Beşiktaşlılara çok güzel iki sezon yaşattı.



5 yıldızlık oynadılar

Futbolculardan kimi önce yazsam bilemiyorum.

Atiba'dan Quaresma'ya, Oğuzhan'dan Talisca'ya kadar formayı ıslatan her futbolcunun alın terinin bu şampiyonlukta büyük katkısı var. Zaman zaman eleştirdiğimiz isimler de oldu ama futbolcuların hemen hemen hepsi karakterlerini ortaya koydular. Beşiktaş'ın bu şampiyonluğunda görünmez kahramanlar da vardı.

Doktor Sarper Çetinkaya'dan tutun, masöründen, malzemeci Sürreya'ya kadar hepsine helal olsun.

Beşiktaş şampiyon olurken taraflı tarafsız herkese kendine hayran bıraktı. Çünkü Süleyman Seba'nın dediği gibi, Beşiktaş'ın müzesinde şaibeli bir tane kupa yoktur.

İşte bu şampiyonluk da onlardan biri. Hem de artık 3 yıldızlı...

Tabii ki şimdi dileğimiz daha büyük başarılar.

Umarım Beşiktaş tüm bu güzelliklere Şampiyonlar Ligi başarısı da ekler.