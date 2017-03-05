Beşiktaş’a rahat batıyor

Öyle veya böyle aradaki puan farkı Beşiktaş'ı olumlu etkilemiyor. Beşiktaş'ın doğru dürüst pozisyonları yok. Gol pozisyonu var o da çok enteresan. Sol bek ortaladı, sağ bek gol yaptı. Şimdi sol bek ortalar, sağ bek gol yapar iyi de bunlar ileriye gittikleri zaman ortadakiler ne yapar. Veya hücumda oynayanlar ne yapar? Orası tartışılır. Sağ bekin sol bekin bunları yaptığı yerde stoperleriniz yerinde durmazsa orta alanlar buraları kapatmazsa habire kontra top yersiniz. Dün son 15 dakika maç 1-0 bitsin diye Beşiktaş seyircisi saniyeleri saydı.



Atınç çok ağır kalıyor

Beşiktaş'ın kalesinde iyi bir kaleci var. Defansının arasına atılan toplara iyi çıkıyor. Çünkü Atınç bu mevkide ağır kalıyor. Hele sarı kart aldıktan sonra iyice teklemeye başladı kırmızı görmeyeyim diye.

Aslında rakip teknik direktör ve hücumcular, Atınç gibi oyuncular eğer sarı kart alırlarsa ben olsam öyle oyuncunun üzerine oynarım.

Araya top atarım. Onunla mücadeleye girerim. Onun ikinci sarı kart görmesini sağlarım. Ama maalesef takımlar bu kapasitede değiller.

Beşiktaş'ın en iyisi kim derseniz?

Gökhan Gönül. Ama Beşiktaş takımı o bildiğimiz Beşiktaş gibi ne Galatasaray maçında oynadı ne de dünkü Rize maçında oynadı.

Şunu da diyebilirsiniz: "Belki rahatlık onlara batıyor"... Ama rahatken iyi futbol oynanır. Puan farkı bu kadar açıkken iyi işler yaparsınız.

Dün son 15 dakika Beşiktaş için kabus gibi geçti.



İyi rakibe zorlanır

Bunu Çaykur Rizespor takımına karşı yapıyorsunuz. Ç.Rize'nin şekli belli, aşağılarda. Biraz daha kollektif oynayan, biraz daha iyi oynayan takımlara karşı zorlanırsınız.



QUARESMA AMATÖR GİBİ

Quaresma göze hoş gelen hareketler yapıyor tamam. Golden önce attığı topuk pası çok şık o da tamam. Ama Quaresma çok kopuk kopuk oynayan bir futbolcu. Mesela Talisca 90 dakika oynamaya başladı. Çok etkili olduğu yerler de oluyor. Oyundan çıkarken Quaresma yine sinirleniyor. Hakemi alkışladın sarı kart aldın. Hani pozisyon icabı ikili mücadelede sarı kart alsan tamam. Ama hakemi alkışlayarak sarı kart alman, bu takımı sabote etmekten başka bir şey değil. Çünkü böyle kartlar kenardaki teknik direktörün hareket kabiliyetini de azaltır. Kafasındaki başka bir şey varsa bu sarı kartı düşündü mü onu uygulayamaz.

Bu tip sarı kartları da ancak amatör futbolcular alırlar. Profesyoneller değil. Haftaya oynamayacaksın.

Sahada da fazla bir iş yapmıyorsun.

Çıkarılman normal. Ama şunu diyebilirsin: Benden önce Babel çıkmaz mıydı?.. Cenk de iyi değil ama Cenk'i çıkardığı zaman oraya Aboubakar'ı alman lazım.



TUHAF POZİSYON

Bu hakem rahat maç yönetiyor.

Vücut dili de iyi. Futbolcularla münasebeti de. Büyük takım baskısı altında da kalmadı. Kartları yerinde kullandı. Bir penaltı pozisyonu var. Verir misiniz vermez misiniz? Tuhaf bir pozisyon. Atınç yere düşüyor top omuz, kol arası kalıyor. Hakem o andaki fotoğrafa bakıp karar veriyor. Hakem için de zor bir pozisyon. Ama maçın içinde çaldığı ve çalmadığı düdüklerle Rizeli futbolcuları ezdirmedi. Hem de bu kadar seyirci baskısına rağmen.