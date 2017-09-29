Haydi Sultanlar

Kadın Voleybol Milli Takımımız, bugün tarihi bir maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Rusya ile kozlarını paylaşacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.