 Haydi Sultanlar – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Haydi Sultanlar

    Haydi Sultanlar
    Kadın Voleybol Milli Takımımız, bugün tarihi bir maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Rusya ile kozlarını paylaşacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:47
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