 Filede iki yıldıza imza – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Filede iki yıldıza imza

    Filede iki yıldıza imza
    F.Bahçe Erkek Voleybol Takımı, Fransız Guillame Quesque ve Sloven Alen Sket ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon yapılanması çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Voleybol Takımımız geçtiğimiz sezon da formamızı giyen oyuncularımız Guillaume Quesque ve Alen Sket ile sözleşme yenilemiştir" denildi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:56
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