 ‘Eda bir savaşçı’ – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    ‘Eda bir savaşçı’

    ‘Eda bir savaşçı’
    Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Polina Rahimova resmi siteye konuştu. Rahimova "'ye geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulüp. Kaptan Eda'yı tanıyorum. Savaşçı ruhlu bir oyuncu. Umarım birlikte birçok kupa kaldırırız" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:53
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