‘Eda bir savaşçı’
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Polina Rahimova resmi siteye konuştu. Rahimova "Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulüp. Kaptan Eda'yı tanıyorum. Savaşçı ruhlu bir oyuncu. Umarım birlikte birçok kupa kaldırırız" ifadelerini kullandı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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