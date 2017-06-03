 Güle güle Kim – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Güle güle Kim

    Güle güle Kim
    F.Bahçe Bayan Voleybol Takımı, sözleşmesi biten ve Çin takımlarından Shanghai Guohua Life'la anlaşan Kim Yeon Koung'la yolların ayrıldığını resmen duyurdu. 2011 yılından beri Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli takımla sayısız kupa ve zaferler kazanan Güney Koreli yıldıza teşekkür edildi. Sarı-lacivertliler, Ezgi Dilik, Nootsara Tomkom, Ergül Avcı ve Şeyma Ercan'ın da kontratlarını yenilemedi.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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