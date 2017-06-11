Dev finalde ikinci randevu
Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki Toto Basketbol Süper Ligi Final Serisi'nde ikinci maç bugün oynanacak.
YENİLEME DÖNEMİ BİTTİ
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın önümüzdeki sezon lig ve Euroleague maçlarında geçerli olmak üzere kombine kartı yenileme dönemi dün sona erdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Avrupa şampiyonu takımın kombinelerine yoğun ilgi gösterdi.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:27
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
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