 Dev finalde ikinci randevu – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Dev finalde ikinci randevu

    Dev finalde ikinci randevu

    ile arasındaki Toto Basketbol Süper Ligi Final Serisi'nde ikinci maç bugün oynanacak.

    18.00'de başlayacak karşılaşma yine Ülker Sports Salonu'nda olacak. beIN Sports 3 ve NTV Spor'dan naklen yayınlanacak. İlk maçı kazanan seride 1-0 öne geçmişti. 4 galibiyete ulaşan şampiyon olacak.

    YENİLEME DÖNEMİ BİTTİ
    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın önümüzdeki sezon lig ve Euroleague maçlarında geçerli olmak üzere kombine kartı yenileme dönemi dün sona erdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Avrupa şampiyonu takımın kombinelerine yoğun ilgi gösterdi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:27
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