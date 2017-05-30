Fener potada buldozer gibi
Spor Toto Basketbol Ligi play off yarı final ilk maçında Daçka’yı ağırlayan sarı-lacivertliler, 22 sayı fark atıp seride 1-0 öne geçti.
2. MAÇ YARIN
Toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci karşılaşması, yarın akşam yine Ülker Sports Arena'da oynanacak. Serinin üçüncü maçı Cuma akşamı Daçka'nın salonunda (Vodafone Arena'da) oynanacak. 3 galibiyet çıkmazsa seriye devam edilecek.
KARTAL'IN RAKİBİ ANADOLU EFES
Erkekler Basketbol Ligi Play- Off yarı final serisi ilk maçında bugün Beşiktaş ile A.Efes karşılaşacak. Akatlar'da saat 20.00'de başlayacak maç NTV Spor'dan yayınlanacak. 3 galibiyete ulaşan taraf finale adını yazdıracak. Serinin ikinci maçı da 1 Haziran'da yine Akatlar'da oynanacak.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:16
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
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