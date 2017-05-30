Fener potada buldozer gibi

Spor Toto Basketbol Ligi play off yarı final ilk maçında Daçka’yı ağırlayan sarı-lacivertliler, 22 sayı fark atıp seride 1-0 öne geçti.

F.Bahçe potada tutulmuyor... Euroleague'de şampiyon olduktan sonra lige dönen sarı-lacivertliler, play off yarı final serisinin ilk maçında Darüşşafaka'ya 22 sayı fark attı: 94-72. Daçka çekişmeli geçen ilk çeyreği 26-24 önde geçti. Toparlanan F.Bahçe, 26-16'lık seri yakaladığı ikinci çeyrekte öne geçti ve soyunma odasına 50-42 galip girdi. Sarı-lacivertliler, 72-57 önde girdiği final periyodunda farkı daha da açtı ve maçı 94-72 kazanarak seride 1-0 öne geçti.



2. MAÇ YARIN

Toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci karşılaşması, yarın akşam yine Ülker Sports Arena'da oynanacak. Serinin üçüncü maçı Cuma akşamı Daçka'nın salonunda (Vodafone Arena'da) oynanacak. 3 galibiyet çıkmazsa seriye devam edilecek.



KARTAL'IN RAKİBİ ANADOLU EFES

Erkekler Basketbol Ligi Play- Off yarı final serisi ilk maçında bugün Beşiktaş ile A.Efes karşılaşacak. Akatlar'da saat 20.00'de başlayacak maç NTV Spor'dan yayınlanacak. 3 galibiyete ulaşan taraf finale adını yazdıracak. Serinin ikinci maçı da 1 Haziran'da yine Akatlar'da oynanacak.