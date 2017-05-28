 Efes yarıladı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Efes yarıladı

    Efes yarıladı

    Spor Toto Basketbol Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında lacivert-beyazlılar, G.Saray’a şans tanımadı. Salondan galip ayrılan seriyi 2-1 kazanmayı başardı.

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Galatasaray Odeabank87-76 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. Lacivert- beyazlı takım, play-off yarı finalde Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak. Karşılaşmaya iyi başlayan , Granger ve Doğuş Balbay'ın basketleriyle 3. dakikayı 10-4 üstün geçti. Cedi Osman ve Brown ile skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı ekip, ilk periyodu 24-17, devreyi de 48-40 önde bitirdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Efes final periyodunü 69-55 önde girdi. Üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlılar salondan 87-76 galip ayrılmayı başardı.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:05
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