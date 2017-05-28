Efes yarıladı
Spor Toto Basketbol Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında lacivert-beyazlılar, G.Saray’a şans tanımadı. Salondan galip ayrılan Anadolu Efes seriyi 2-1 kazanmayı başardı.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Galatasaray Odeabank'ı 87-76 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. Lacivert- beyazlı takım, play-off yarı finalde Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak. Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Granger ve Doğuş Balbay'ın basketleriyle 3. dakikayı 10-4 üstün geçti. Cedi Osman ve Brown ile skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı ekip, ilk periyodu 24-17, devreyi de 48-40 önde bitirdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Efes final periyodunü 69-55 önde girdi. Üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlılar salondan 87-76 galip ayrılmayı başardı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:05
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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