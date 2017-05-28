Efes yarıladı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Galatasaray Odeabank'ı 87-76 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. Lacivert- beyazlı takım, play-off yarı finalde Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak. Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Granger ve Doğuş Balbay'ın basketleriyle 3. dakikayı 10-4 üstün geçti. Cedi Osman ve Brown ile skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı ekip, ilk periyodu 24-17, devreyi de 48-40 önde bitirdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Efes final periyodunü 69-55 önde girdi. Üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlılar salondan 87-76 galip ayrılmayı başardı.