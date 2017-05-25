Potada iki maç

Erkekler Basketbol Ligi çeyrek finallerinde bugün iki maç oynanacak. Günün ilk maçı 18.30'da başlayacak. G.Antep, Beşiktaş'ı konuk edecek ve bu karşılaşma beİN Sports 3'ten yayınlanacak. NTV Spor'dan yayınlanacak 20.30'daki maçta ise Galatasaray, A.Efes'i ağırlayacak. Konuk takımlar, kazanması halinde son 4'e kalacak.