Serdar müjdesi
Rusya’nın TASS ajansı, Serdar Taşçı’nın kulübü Spartak Moskova’nın sözleşme yenileme teklifini, bordo-mavili takıma gitmek istemesi nedeniyle kabul etmediğini duyurdu
STOPER İHTİYACI ÇOK AÇIK
TRANSFER listesindeki Serdar alınamadığı için ilk 7 haftada kalesinde 15 gol gören Trabzonspor, ligde en çok gol yiyen 4 takımdan birisi haline geldi. Ersun Yanal bu bölgedeki eksikliği ön libero olan Okay'ı bu mevkide oynatarak gidermeye çalışsa da kötü tablo değişmedi. Yönetim, Serdar'ın babası Nihat Taşçı'nın daha önce dediği gibi "Ruslar vermezse sezon sonu bedavaya gelir" seçeneğini mi yoksa 'devre arasında bir miktar paraya bu işi bitirecek' seçeneğini mi tercih edecek? Bunun kararı yakın bir zamanda verilecek. Ama Yanal ile bir görüşme yapacak olan Usta'nın devre arasında bu transferi gerçekleştirmesi bekleniyor. Başkan ve bordo-mavili hoca, Moskova'ya giderek izlediği Serdar'a hayran kalmıştı.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:31
-
Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
-
Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
-
Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
Serdar müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.