 Serdar müjdesi – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Serdar müjdesi

    Serdar müjdesi

    Rusya’nın TASS ajansı, ’nın kulübü Spartak Moskova’nın sözleşme yenileme teklifini, bordo-mavili takıma gitmek istemesi nedeniyle kabul etmediğini duyurdu

    TRABZONSPOR, uzun zamandır peşinde olduğu 'da artık mutlu sona çok yakın... Spartak Moskova ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Serdar ile ilgili güzel haberler geliyor. 30 yaşındaki stoper, Spartak Moskova yönetimiyle yaptığı görüşmede kendisine sunulan sözleşme uzatma önerisini kabul etmedi. Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre yaz döneminden bu yana Serdar'ın sözleşmesini uzatmak isteyen Spartak yönetimi, oyuncuyla yaptığı son görüşmede de sonuç alamadı ve Trabzonspor bu transferi devre arasında bitirecek. 50. yılda şampiyonluk hedefleyen ve buna göre bir kadro kuran Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta, bizzat görüşme gerçekleştirdiği 1.86 boyundaki savunmacı ile her konuda anlaşmış ancak Spartak bu işe 'Evet' demeyince stoper mevkiindeki eksiklik giderilememişti.

    STOPER İHTİYACI ÇOK AÇIK
    TRANSFER listesindeki Serdar alınamadığı için ilk 7 haftada kalesinde 15 gol gören Trabzonspor, ligde en çok gol yiyen 4 takımdan birisi haline geldi. Ersun Yanal bu bölgedeki eksikliği ön libero olan Okay'ı bu mevkide oynatarak gidermeye çalışsa da kötü tablo değişmedi. Yönetim, Serdar'ın babası Nihat Taşçı'nın daha önce dediği gibi "Ruslar vermezse sezon sonu bedavaya gelir" seçeneğini mi yoksa 'devre arasında bir miktar paraya bu işi bitirecek' seçeneğini mi tercih edecek? Bunun kararı yakın bir zamanda verilecek. Ama Yanal ile bir görüşme yapacak olan Usta'nın devre arasında bu transferi gerçekleştirmesi bekleniyor. Başkan ve bordo-mavili hoca, Moskova'ya giderek izlediği Serdar'a hayran kalmıştı.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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