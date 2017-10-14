 N’Doye devre arasında yolcu – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    N’Doye devre arasında yolcu

    N’Doye devre arasında yolcu
    Trabzonspor'un 32 yaşındaki Senegalli forveti N'Doye'un ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı belirlendi. Ligde geride kalan 7 haftada 2 maçta 88 dakika görev alan N'Doye'un menajerine kendisine kulüp bulmasını söylediği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Doye'a yönetimin de kolaylık sağlayacağı ifade edildi.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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