 Kaleci Esteban geri dönüyor – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Kaleci Esteban geri dönüyor

    Kaleci Esteban geri dönüyor
    Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan ancak devre arasında kendini iyi hissetmeyerek oyundan çıkan ve ardından da birkaç gün idmanlara katılmayan Esteban'ın, Akhisarspor karşılaşmasıyla kadrodaki yerini alması bekleniyor. Ligde son oynanan Beşiktaş derbisinin kadrosunda bulunmayan ancak milli arada Katar'da Al Sadd takımıyla oynanan özel maçın ikinci yarısında forma giyerek yeniden takıma dönen Kosta Rikalı kalecinin, tekrar ilk 11'de görev istediği belirtildi.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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