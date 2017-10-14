Abdülkadir katladı
Süper Lig’de 7 haftada 5 maçta forma giyen ve son 3 karşılaşmada da ilk 11’in değişmez ismi olan Trabzonspor’un 18 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir Ömür değerini 3.5 kat artırdı
BURAK 3.5 MİLYON
Trabzonspor'da Burak, Kucka ve Sosa ise değer kaybetti. 19 Haziran 2017'de değeri 5 milyon 20 bin euro olarak gösterilen Burak 3 milyon 500 bin euro'ya, 9 milyon euro olarak gösterilen Kucka 7 milyon euro'ya, 5 milyon euro olan Sosa ise 4 milyon euro'ya geriledi. Transfermarkt ara sıra güncelleme yapıyor.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:41
-
Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
-
Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
-
Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
Abdülkadir katladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.