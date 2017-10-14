Abdülkadir katladı

Süper Lig’de 7 haftada 5 maçta forma giyen ve son 3 karşılaşmada da ilk 11’in değişmez ismi olan Trabzonspor’un 18 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir Ömür değerini 3.5 kat artırdı

Bordo-mavililerin altyapısında yetişen 18 yaşındaki orta saha Abdülkadir Ömür, bu sezon düzenli olarak forma şansı bulmaya başladı. Oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 5 maçta 2 asistlik performansla skora katkı sağladı. Yükselen performansıyla birçok Avrupa kulübünün de transfer gündeminde yer alan Abdülkadir, dünyaca ünlü futbol veri sitesi transfermarkt'a göre piyasa değerini de 4 ayda 500 bin euro artırdı. Son olarak 9 Haziran 2017'de değeri 200 bin euro olarak gösterilen genç oyuncunun 6 Ekim 2017' tarihinde yapılan güncellemeyle yeni değeri 700 bin euro olarak belirtildi.



BURAK 3.5 MİLYON

Trabzonspor'da Burak, Kucka ve Sosa ise değer kaybetti. 19 Haziran 2017'de değeri 5 milyon 20 bin euro olarak gösterilen Burak 3 milyon 500 bin euro'ya, 9 milyon euro olarak gösterilen Kucka 7 milyon euro'ya, 5 milyon euro olan Sosa ise 4 milyon euro'ya geriledi. Transfermarkt ara sıra güncelleme yapıyor.



