 Abdülkadir katladı – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Abdülkadir katladı

    Abdülkadir katladı

    Süper Lig’de 7 haftada 5 maçta forma giyen ve son 3 karşılaşmada da ilk 11’in değişmez ismi olan Trabzonspor’un 18 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir Ömür değerini 3.5 kat artırdı

    Bordo-mavililerin altyapısında yetişen 18 yaşındaki orta saha Abdülkadir Ömür, bu sezon düzenli olarak forma şansı bulmaya başladı. Oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 5 maçta 2 asistlik performansla skora katkı sağladı. Yükselen performansıyla birçok Avrupa kulübünün de transfer gündeminde yer alan Abdülkadir, dünyaca ünlü futbol veri sitesi transfermarkt'a göre piyasa değerini de 4 ayda 500 bin euro artırdı. Son olarak 9 Haziran 2017'de değeri 200 bin euro olarak gösterilen genç oyuncunun 6 Ekim 2017' tarihinde yapılan güncellemeyle yeni değeri 700 bin euro olarak belirtildi.

    BURAK 3.5 MİLYON
    Trabzonspor'da Burak, Kucka ve Sosa ise değer kaybetti. 19 Haziran 2017'de değeri 5 milyon 20 bin euro olarak gösterilen Burak 3 milyon 500 bin euro'ya, 9 milyon euro olarak gösterilen Kucka 7 milyon euro'ya, 5 milyon euro olan Sosa ise 4 milyon euro'ya geriledi. Transfermarkt ara sıra güncelleme yapıyor.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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