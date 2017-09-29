OLMAK YA DA OLMAMAK
50. yıla şampiyonluk hedefiyle başlayan ama 6 haftada lider G.Saray’ın 8 puan gerisinde kalan Fırtına pazar günü de kaybederse taşlar yerinden oynayabilir
HAYALLER BİTEBİLİR
Fenerbahçe karşısında tribüne gönderilen Şenol Güneş'in derbide kulübede olmaması, kırmızı kart cezalısı Oğuzhan, Atiba ve Quresma'nın da bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek olması avantaj görülüyor. Her şeye rağmen Trabzon, zirve yarışı için 'olmak ya da olmamak' önemi taşıyan derbide mutlaka zafer bekliyor. Eğer bordo-mavililer, Beşiktaş'ı devirirse her şey unutulur ancak kayıp halinde zirve ile ipler kopabilir. 50. yılda şampiyonluk hayali erken bitebilir.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:22
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YUSUF YAZICI İÇİN SERVET
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Yazıcı'yı sattırmayız. 200 milyon euro serbest kalma bedeli koyun. Sonra kapıyı çalan ona göre çalsın. Yazıcı satılık değil.
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BRUMA SÜRPRiZi
Toplam 1
Yorum
medemir İyi bir yedek olur, bu şansı Galatasaray kullanmalı.
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"KADIKÖY'DE BENİ ALKIŞLADILAR"
Toplam 37
Yorum
oktay sanki sen futbolcumuydun.Varlığın yokluğun belli değildi kim seni ne yapsın:)
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