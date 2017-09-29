 OLMAK YA DA OLMAMAK – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    OLMAK YA DA OLMAMAK

    OLMAK YA DA OLMAMAK

    50. yıla şampiyonluk hedefiyle başlayan ama 6 haftada lider G.Saray’ın 8 puan gerisinde kalan Fırtına pazar günü de kaybederse taşlar yerinden oynayabilir

    Süper Lig'de bu sezon altı karşılaşmadan yalnızca iki galibiyet çıkarabilen ve son iki haftada yaşanan puan kayıplarının ardından zirve yarışından da uzaklaşan bordomavililer, pazar günü Beşiktaş ile kritik bir derbiye çıkacak. Zirvedeki G.Saray'ın 8 puan gerisinde yer alan Fırtına, Beşiktaş deplasmanında kazanamazsa 2'nci sırada yer alan rakibi ile de puan farkı 8'e yükselecek. Son Alanyaspor karşılaşmasında 3-0 öndeyken maçı 4-3 kaybeden Karadeniz ekibinde, teknik direktör Ersun Yanal'ın da geleceği tartışılmaya başlanmıştı. Bir daha böyle sonuçların yaşanmayacağı yönünde söz veren deneyimli teknik adam, Beşiktaş karşılaşmasını kazanarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Yanal'ın futbolcularla da sık sık toplantılar yaptığı, Alanyaspor karşılaşmasından alınan sonucu unutturmak için Beşiktaş derbisini kazanmaları gerektiğini öğrencilerine aktardığı belirtildi.

    HAYALLER BİTEBİLİR
    Fenerbahçe karşısında tribüne gönderilen Şenol Güneş'in derbide kulübede olmaması, kırmızı kart cezalısı Oğuzhan, Atiba ve Quresma'nın da bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek olması avantaj görülüyor. Her şeye rağmen Trabzon, zirve yarışı için 'olmak ya da olmamak' önemi taşıyan derbide mutlaka zafer bekliyor. Eğer bordo-mavililer, Beşiktaş'ı devirirse her şey unutulur ancak kayıp halinde zirve ile ipler kopabilir. 50. yılda şampiyonluk hayali erken bitebilir.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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