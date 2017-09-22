 Yeni bir seri başlamalı – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Yeni bir seri başlamalı

    Yeni bir seri başlamalı
    Bu sezona şampiyonluk parolası ile baslayan bir türlü galibiyet serisi yakalayamadı. Bordo-mavililer ilk 5 haftada 7 puan kaybederek, 13 puan ile zirvede yer alan G.Saray ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkının 5'e çıkmasına sebep oldu. Fırtına'daki hedef Alanya karşılaşması ile birlikte seri galibiyetlere baslamak.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:30
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