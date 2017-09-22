 Gökdeniz'in yeni hedefi – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Gökdeniz'in yeni hedefi

    Gökdeniz'in yeni hedefi
    Futbol hayatını Rubin Kazan'da sürdüren 37 yasındaki Gökdeniz, artık sıranın teknik adamlıga geldigini belirtti. Rus Soviet Sport internet sitesine konusan Trabzonspor'un eski yıldızı, "Türkiye'den sürekli teklif alıyorum. Abartmıyorum, Türkiye'deki 75 milyon insandan 70 milyonu futbola tutkuyla baglı. Rubin Kazan'dan de teklif gelebilir" dedi.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:26
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