 Artık geride bıraktık – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Artık geride bıraktık

    Artık geride bıraktık
    Karadeniz ekibinin tecrübeli stoperi , Göztepe yenilgisini unuttuklarını söyledi. Demirok, "Buna yol kazası olarak baktık. Üzüldük ama önümüze bakmak zorundayız. Geride kaldı" ifadesini kullandı.
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:12
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