 Subotic önerisi – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Subotic önerisi

    Subotic önerisi

    Trabzonspor'da stoper konusunda gündeme gelen son isim oldu.

    Dortmund'da forma şansı azalan Sırp stoperin, menajerler tarafından yönetime önerildiği belirlendi. 1.92 boyundaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının da transferini kolaylaştıracağı ifade ediliyor. Subotic geçen sezonun ikinci yarısında da 500 bin euro'ya Köln'e kiralanmıştı.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:59
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