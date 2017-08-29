Subotic önerisi

Trabzonspor'da stoper konusunda gündeme gelen son isim Neven Subotic oldu.

Dortmund'da forma şansı azalan Sırp stoperin, menajerler tarafından yönetime önerildiği belirlendi. 1.92 boyundaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının da transferini kolaylaştıracağı ifade ediliyor. Subotic geçen sezonun ikinci yarısında da 500 bin euro'ya Köln'e kiralanmıştı.