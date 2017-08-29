 Sosa seferi – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Sosa seferi

    Sosa seferi

    Bordo-mavili ekibin, 32 yaşındaki orta saha ile 3 yıllığına anlaştığı, Milan’a 3 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Di Marzio, ‘İmzalar her an atılabilir’ dedi.

    Trabzonspor milli arada transfer harekatına hız verdi. Kadrosuna bir stoper ve bir de orta saha oyuncusu katmak isteyen bordo- mavili takım, listesinin ilk sırasında yer alan Jose Sosa için yönetim kurulu üyesi Gençağa Meriç'i İtalya'ya gönderdi. Meriç'in Arjantinli orta saha oyuncusu için Milan ile dün pazarlık masasına oturduğu kaydedildi.

    Dİ MARZİO: SON AŞAMADA
    Fırtına'nın Milan'a 3 milyon euro teklif ettiği, onay çıkması durumunda Sosa'nın Trabzon'a gelerek, takıma katılacağı kaydedildi. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, "Görüşmeler son aşamada. İmzalar her an atılabilir" mesajını paylaştı. Çizme basını da "Trabzonspor, Sosa ile 3 yıllığına anlaştı. Milan ile pazarlıklar sürüyor" dedi.



    İŞTE YAZIŞMA BELGESİ
    Trabzonspor ile Milan arasında için yapılan transfer görüşmelerinin belgesi olduğu iddia edilen evrak sosyal medyaya düştü. Milan'ın Trabzonspor'a ilk cevabı olduğu iddia edilen belgede Trabzonspor'dan Sosa için 5.5 milyon euro talep edildiği görülüyor. Pazarlıklar ile rakamın 4 milyon euro'ya kadar düştüğü belirtildi. Yönetimin hedefi fiyatı daha da kırmak.

    GOMEZ DE MASADA
    Milan ile Jose Sosa için yapılan pazarlıkta Gustavo Gomez'in de gündeme geldiği belirtiliyor. İtalyan ekibinin, stoper arayan Trabzonspor'a Sosa ile birlikte Paraguaylı savunmacıyı da paket halinde vermeyi önerdiği öğrenildi. Anlaşma sağlanması halinde Sosa ve ile birlikte Gomez de bordo-mavili formayı giyebilir. Fenerbahçe, Milan'ın istediği parayı sürekli yükseltmesi üzerine 24 yaşındaki Gustavo Gomez'in transferinden vazgeçmişti.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:32
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