Sosa seferi
Bordo-mavili ekibin, 32 yaşındaki orta saha ile 3 yıllığına anlaştığı, Milan’a 3 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Di Marzio, ‘İmzalar her an atılabilir’ dedi.
Dİ MARZİO: SON AŞAMADA
Fırtına'nın Milan'a 3 milyon euro teklif ettiği, onay çıkması durumunda Sosa'nın Trabzon'a gelerek, takıma katılacağı kaydedildi. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, "Görüşmeler son aşamada. İmzalar her an atılabilir" mesajını paylaştı. Çizme basını da "Trabzonspor, Sosa ile 3 yıllığına anlaştı. Milan ile pazarlıklar sürüyor" dedi.
İŞTE YAZIŞMA BELGESİ
Trabzonspor ile Milan arasında Jose Sosa için yapılan transfer görüşmelerinin belgesi olduğu iddia edilen evrak sosyal medyaya düştü. Milan'ın Trabzonspor'a ilk cevabı olduğu iddia edilen belgede Trabzonspor'dan Sosa için 5.5 milyon euro talep edildiği görülüyor. Pazarlıklar ile rakamın 4 milyon euro'ya kadar düştüğü belirtildi. Yönetimin hedefi fiyatı daha da kırmak.
GOMEZ DE MASADA
Milan ile Jose Sosa için yapılan pazarlıkta Gustavo Gomez'in de gündeme geldiği belirtiliyor. İtalyan ekibinin, stoper arayan Trabzonspor'a Sosa ile birlikte Paraguaylı savunmacıyı da paket halinde vermeyi önerdiği öğrenildi. Anlaşma sağlanması halinde Sosa ve ile birlikte Gomez de bordo-mavili formayı giyebilir. Fenerbahçe, Milan'ın istediği parayı sürekli yükseltmesi üzerine 24 yaşındaki Gustavo Gomez'in transferinden vazgeçmişti.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:32
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
Sosa seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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