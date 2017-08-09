 Kucka ve Bongonda sabırsız – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ve sabırsız

    Kucka ve Bongonda sabırsız

    Bordo-mavili takımın yeni transferleri 30 yaşındaki Slovak orta saha ve 21 yaşındaki Belçikalı sol kanat , hafta sonu oynanacak Konyaspor maçını sabırsızlıkla bekliyor.

    Geldikleri günden itibaren uyum sorunu çekmedikleri gözlenen iki oyuncunun idmanlardaki hırsı ve keyifli halleri de dikkat çekiyor. Lige iyi bir başlangıç yapmak için yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen ve , "Bu sezon iyi işler yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. Buradaki ortam bizim bordo-mavili renkleri alışmamıza önemli katkı yaptı. Burasının tam bir futbol şehri olduğunu anlamamız da uzun sürmedi. Şimdi bu futbol şehrinde yapacağımız güzel işlerin startını vermek için Konyaspor maçını bekliyoruz" dediler. İki futbolcu da takıma skor anlamında katkı için vargüçleriyle savaşacaklarını da söyledi.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:21
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