 İyi başlayalım – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    İyi başlayalım

    İyi başlayalım

    Başkan Usta, Yanal’a “Lige Konya galibiyetiyle başlarsak güzel olur” dedi

    Başkan , Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Konyaspor maçı için teknik direktör Ersun Yanal'dan 3 puan istedi. Yeni sezonda büyük hedefler peşinde koşmanın planlarını yapan Başkan Muharrem Usta, antrenmanı izleyip, Yanal ile de saha kenarında bir süre sohbet etti. Pazar günü oynanacak Atiker Konyaspor maçı için bordomavili hocadan galibiyet isteyen Usta, "Güzel başlayalım, sonu da güzel olsun" temennisinde bulundu ve ekledi: "Size güveniyoruz. Bu önemli sezonda beklentilerimizi biliyorsunuz. Biz elimizden geleni yapıyoruz ve sıra sizde. Önemli başarılara birlikte ulaşacağız. Takımın eksiklerini de gidermek için çabalıyoruz."
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:07
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