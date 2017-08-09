13 oyuncu kaldı

Bordo-mavililerde bir önceki başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dönemindeki A takım kadrosundan Onur, Esteban, Uğurcan, Uğur, Aykut, Medjani, Aytaç, Okay, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan, Sefa, N'Doye olmak üzere 13 isim ise mevcut kadroda yer aldı. Ayrıca, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve takımla çalışmalarda yer almayan Aykut ile Sefa kulüp bakıyor.