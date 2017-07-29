 Serdar Trabzon’da – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Serdar Trabzon’da

    Serdar Trabzon’da

    Başkan , Spartak Moskova ile 1.7 milyon euro’ya anlaştı. Bugün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek , 3 yıllık imza atacak.

    Başkanı Muharrem Usta, Rusya'yı fethetti... 2 gündür Moskova'da olan Usta, Ersun Yanal'ın çok istediği Serdar Taşçı transferini olumlu sonuçlandırdı. Spartak Moskova yetkilileri ile uzun pazarlıklar sonucunda 30 yaşındaki stoperin bonservisini 1 milyon 700 bin euro karşılığında alan Başkan Usta, ardından oyuncu ve babası Nihat Taşçı ile masaya oturdu. Bu görüşmede Serdar, bordo-mavili kulüpten 4 yıllık sözleşme isteyince transfer görüşmeleri uzasa da daha sonra 3 yıllık sözleşmeyi kabul etti ve taraflar el sıkıştı.

    2 MİLYON EURO ALACAK
    Bugün İstanbul'a gelmesi planlanan Serdar, ilk olarak detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilecek, ardından ise kendisiyle sözleşme imzalanacak. Bordo- mavili kulübün Serdar'a ise yıllık 2 milyon euro civarında bir rakam vermesi bekleniyor. Rus ekibi ile şu ana kadar 62 maça çıkan, 3 gol atan ve 1 asist yapan 1.86 boyundaki savunmacı, çok büyük bir aksilik olmazsa bugün KAP'a bildirilecek. Tecrübeli savunmacının babası Nihat Taşçı, daha önce de Başkan Usta'dan oğlunu almasını talep etmiş ama bu transfer çeşitli nedenlerle gerçekleşmemişti.

    Yunus Emre SEL



    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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