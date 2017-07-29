Serdar Trabzon’da
Başkan Muharrem Usta, Spartak Moskova ile 1.7 milyon euro’ya anlaştı. Bugün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek Serdar Taşçı, 3 yıllık imza atacak.
2 MİLYON EURO ALACAK
Bugün İstanbul'a gelmesi planlanan Serdar, ilk olarak detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilecek, ardından ise kendisiyle sözleşme imzalanacak. Bordo- mavili kulübün Serdar'a ise yıllık 2 milyon euro civarında bir rakam vermesi bekleniyor. Rus ekibi ile şu ana kadar 62 maça çıkan, 3 gol atan ve 1 asist yapan 1.86 boyundaki savunmacı, çok büyük bir aksilik olmazsa bugün KAP'a bildirilecek. Tecrübeli savunmacının babası Nihat Taşçı, daha önce de Başkan Usta'dan oğlunu almasını talep etmiş ama bu transfer çeşitli nedenlerle gerçekleşmemişti.
Yunus Emre SEL
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:24
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
Yorum
Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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