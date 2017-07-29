Burak yola çıktı
Kulübü Beijing’i ikna eden Burak Yılmaz, iki gün içerisinde İstanbul’da olacak. Trabzonpor Çin ekibine 4 milyon 250 bin, 32 yaşındaki forvete de yıllık 3 milyon 250 bin euro ödeyecek.
BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ
Bugün ya da yarın İstanbul'da olması planlanan tecrübeli golcü için son anda Beşiktaş'ın da girişimler yaptığı ancak oyuncunun Trabzonspor'a verdiği söz nedeniyle bu teklifi kabul etmediği de belirtildi. Bu arada bordo-mavili kulüp, Burak'ı 2 Ağustos'ta Trabzon'da yapılacak 50. yıl kutlamalarına getirerek, yeni sezonun çubuklu formasının da tanıtımını yapmayı amaçlıyor. Son dönemde transferlerin gecikmesi nedeniyle eleştiriler alan Başkan Muharrem Usta'nın da bu şekilde bordo-mavili taraftarların gönlünü almayı amaçladığı öğrenildi.
2 KEZ GOL KRALI OLDU
2009-10 ara transfer döneminde transfer olduğu Trabzonspor'da 2.5 sezon forma giyen Burak, 2011-12 sezonunda bordo-mavili forma ile kaydettiği 33 golle ve 2012-13 sezonunda Galatasaray'da attığı 24 golle 2 sezon üst üste Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Burak'tan sonraki 4 sezonda hiçbir yerli oyuncu Süper Lig'de gol kralı olamadı. 32 yaşındaki Burak, Beijing Guoan formasıyla çıktığı 28 resmi mücadelede ise 19 gol atarak skorer kimliğini Çin'de de devam ettirdi.
BOŞLUĞU DOLMADI
2009-10 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a Gökhan Ünal takasıyla Fenerbahçe'den gelen Burak Yılmaz'ın, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım, forvet hattında büyük bir sıkıntıya girdi. Yıldız oyuncunun söz konusu tarihte ayrılmasından sonra Halil Altıntop, Henrique, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Demir, Muhammet Beşir ve Rodallega gibi oyuncular forvette görev yapan isimler oldu. Söz konusu 14 futbolcu, Burak Yılmaz'ın ardından görev yaptıkları lig maçlarında 78 gole imza atarken, Burak Yılmaz ise tek başına 55 gol atmıştı.
SERVET HARCANDI
Trabzonspor, forvet hattına son 5 yılda 100 milyon TL'yi aşan transfer yaptı ama Burak Yılmaz'ın yerini dolduramadı. Bordo-mavili takımda 2.5 sezon görev yapan yıldız oyuncu, Spor Toto Süper Lig maçlarında 55 gole imza attı. Burak, bordo-mavili formayla 2011-2012 sezonunda ise 33 golle zirveye çıktı. Tarihinde 4 gol kralı çıkaran Trabzonspor'da en skorer kral oldu.
ARTILARI
Bitiricilik
Ara pas verme
Kafayla şutlar
Top tutma
EKSİLERİ
Ofsayt farkındalığı
Disiplin
OYUN STİLİ
Durak toplarda etkili
Koşu yoluna pas atar
Sık faul alır
Sık faul yapar
ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
Yorum
Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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