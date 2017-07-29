 Burak yola çıktı – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Burak yola çıktı

    Burak yola çıktı

    Kulübü Beijing’i ikna eden , iki gün içerisinde İstanbul’da olacak. Trabzonpor Çin ekibine 4 milyon 250 bin, 32 yaşındaki forvete de yıllık 3 milyon 250 bin euro ödeyecek.

    yönetimi, taraftarların transferi için sabırsızlandığı Burak Yılmaz'ı renklerine bağlıyor. 32 yaşındaki forvet ve kulübüyle yapılan transfer görüşmelerinin detaylarına ise FOTOMAÇ gazetesi ulaştı. Bordo-mavililerin Burak Yılmaz'ın kulübü Beijing Guoan'a 4 milyon 250 bin euro önerdiği ve bu teklifin kabul edildiği öğrenilirken, taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldı. Yönetimin, daha önce yıllık 3 milyon 200 bin euro karşılığında anlaştığı Burak'ı İstanbul'a davet ettiği öğrenildi.

    BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ
    Bugün ya da yarın İstanbul'da olması planlanan tecrübeli golcü için son anda Beşiktaş'ın da girişimler yaptığı ancak oyuncunun Trabzonspor'a verdiği söz nedeniyle bu teklifi kabul etmediği de belirtildi. Bu arada bordo-mavili kulüp, Burak'ı 2 Ağustos'ta Trabzon'da yapılacak 50. yıl kutlamalarına getirerek, yeni sezonun çubuklu formasının da tanıtımını yapmayı amaçlıyor. Son dönemde transferlerin gecikmesi nedeniyle eleştiriler alan Başkan Muharrem Usta'nın da bu şekilde bordo-mavili taraftarların gönlünü almayı amaçladığı öğrenildi.

    2 KEZ GOL KRALI OLDU
    2009-10 ara transfer döneminde transfer olduğu Trabzonspor'da 2.5 sezon forma giyen Burak, 2011-12 sezonunda bordo-mavili forma ile kaydettiği 33 golle ve 2012-13 sezonunda Galatasaray'da attığı 24 golle 2 sezon üst üste Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Burak'tan sonraki 4 sezonda hiçbir yerli oyuncu Süper Lig'de gol kralı olamadı. 32 yaşındaki Burak, Beijing Guoan formasıyla çıktığı 28 resmi mücadelede ise 19 gol atarak skorer kimliğini Çin'de de devam ettirdi.

    BOŞLUĞU DOLMADI
    2009-10 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a Gökhan Ünal takasıyla Fenerbahçe'den gelen 'ın, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım, forvet hattında büyük bir sıkıntıya girdi. Yıldız oyuncunun söz konusu tarihte ayrılmasından sonra Halil Altıntop, Henrique, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Demir, Muhammet Beşir ve Rodallega gibi oyuncular forvette görev yapan isimler oldu. Söz konusu 14 futbolcu, Burak Yılmaz'ın ardından görev yaptıkları lig maçlarında 78 gole imza atarken, Burak Yılmaz ise tek başına 55 gol atmıştı.

    SERVET HARCANDI
    Trabzonspor, forvet hattına son 5 yılda 100 milyon TL'yi aşan transfer yaptı ama Burak Yılmaz'ın yerini dolduramadı. Bordo-mavili takımda 2.5 sezon görev yapan yıldız oyuncu, Spor Toto Süper Lig maçlarında 55 gole imza attı. Burak, bordo-mavili formayla 2011-2012 sezonunda ise 33 golle zirveye çıktı. Tarihinde 4 gol kralı çıkaran Trabzonspor'da en skorer kral oldu.

    ARTILARI
    Bitiricilik
    Ara pas verme
    Kafayla şutlar
    Top tutma

    EKSİLERİ
    Ofsayt farkındalığı
    Disiplin

    OYUN STİLİ
    Durak toplarda etkili
    Koşu yoluna pas atar
    Sık faul alır
    Sık faul yapar




    ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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