 Satışlar çok iyi – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Satışlar çok iyi

    Satışlar çok iyi

    Başkan Yardımcısı Alp: Formalar ile ilgili çıkan haberler kasıtlıdır ve doğru değildir. Forma satışlarımız oldukça iyi seyretmektedir.

    Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, forma satışlarıyla ilgili hiçbir sorun olmadığını, satışların oldukça iyi seyrettiğini söyledi. Son günlerde, forma satışlarıyla ilgili bir takım spekülatif haberler çıktığını hatırlatan Alp, "Kasıtlı olduğu aşikar bu tarz yaklaşımların artık demode olduğu, kabul görmediği ve asla amacına ulaşamayacağı ortadadır" dedi. "Satışlarımıza uzun yıllardan sonra ilk defa sezon öncesi başlayabildik" ifadesini kullanan Alp, şöyle devam etti: "Satışa çıktığımız beyaz ve parçalı formalarımıza taraftarlarımız büyük ilgi gösterdi. Çok kısa zaman içerisinde de efsanenin ruhunu taşıyan çubuklu formalarımız mağazalarımızdaki yerini alacak."
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:37
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