Burak müjdesi
Genel Sekreter Meriç, 32 yaşındaki forvetin geleceğini söyledi. “Burak, Trabzonspor’da oynamak istiyor. Şartlar oluşursa, çubuklu formayı giyecek. Stoper ve 10 numara mevkiine de transfer yapacağız. Bu takım iş yapar”
YUSUF ERDOĞAN KONUSU
Meriç şöyle devam etti: "Yusuf Erdoğan'ın Beşiktaş'a gitmesi bir ara gündemdeydi. Onun bonservis bedeli vardı. Kulübü mutlu edecek bir teklif olursa, o da gitmek istiyor. İbanez ile görüştük. Hocamız geçen sene pek oynatamadı. Resmi bir teklif yok. Yurt içinde kalmak istediğini söyledi. İbanez için bazı kulüplerle görüştük."
KİRALIKLAR GİDECEK
"Kucka'yı aldık. Başka oyuncularla da görüşüyoruz. Geçen sene kiralık olan futbolcuları göndermek istiyoruz. Onun dışında gidecek oyuncu yok. Eksiklerimiz var. Hoca bunları tespit etti. Stoper, 10 numara mevkiine ve forvet bölgesine transfer yapacağız. Geçen sene iskeleti kurduktan sonra eksik bölgelerimiz gördük. Bu bölgelere alacağımız oyuncular direkt oynayacak isimler olacak."
BU TAKIM ZİRVEYE OYNAR
"İyi bir kadro yapılanması içindeyiz. Bu takım zirveye oynayacak. Bütün takımların en önemli gücü taraftar. Bizim 12. adamımız onlar. Akyazı Stadı'na geçtik. 30 binin üzerinde seyirci maçları izledi. Yeni stadımız bizim 13. gücümüz. Bu takım, taraftarlarımızı mutlu edecektir."
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:49
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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