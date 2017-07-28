 Burak müjdesi – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Burak müjdesi

    Burak müjdesi

    Genel Sekreter Meriç, 32 yaşındaki forvetin geleceğini söyledi. “Burak, ’da oynamak istiyor. Şartlar oluşursa, çubuklu formayı giyecek. Stoper ve 10 numara mevkiine de transfer yapacağız. Bu takım iş yapar”

    Genel Sekreteri Gençağa Meriç, 'ın transferinden Yusuf Erdoğan'ın durumuna kadar önemli açıklamalar yaptı. Hedeflerinin zirveye oynayan bir takımla şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyleyen Meriç, "Burak Yılmaz, Türkiye'ye gelmek istiyor. Trabzonspor'da oynamak istediğini kendisi de söyledi. Burak'ın Trabzonspor'da ayrı yeri var. Yeni stadımızın açılışına geldi. Çok ilgi gördü. Biz de onu takımda görmek isteriz. Şu an kesinleşmiş bir şey yok. Temaslar oldu ve devam ediyor. Şartlar oluşursa, çubuklu formayı giyecektir" diye konuştu.

    YUSUF ERDOĞAN KONUSU
    Meriç şöyle devam etti: "Yusuf Erdoğan'ın Beşiktaş'a gitmesi bir ara gündemdeydi. Onun bonservis bedeli vardı. Kulübü mutlu edecek bir teklif olursa, o da gitmek istiyor. İbanez ile görüştük. Hocamız geçen sene pek oynatamadı. Resmi bir teklif yok. Yurt içinde kalmak istediğini söyledi. İbanez için bazı kulüplerle görüştük."

    KİRALIKLAR GİDECEK
    "Kucka'yı aldık. Başka oyuncularla da görüşüyoruz. Geçen sene kiralık olan futbolcuları göndermek istiyoruz. Onun dışında gidecek oyuncu yok. Eksiklerimiz var. Hoca bunları tespit etti. Stoper, 10 numara mevkiine ve forvet bölgesine transfer yapacağız. Geçen sene iskeleti kurduktan sonra eksik bölgelerimiz gördük. Bu bölgelere alacağımız oyuncular direkt oynayacak isimler olacak."

    BU TAKIM ZİRVEYE OYNAR
    "İyi bir kadro yapılanması içindeyiz. Bu takım zirveye oynayacak. Bütün takımların en önemli gücü taraftar. Bizim 12. adamımız onlar. Akyazı Stadı'na geçtik. 30 binin üzerinde seyirci maçları izledi. Yeni stadımız bizim 13. gücümüz. Bu takım, taraftarlarımızı mutlu edecektir."
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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