Rakip Budapeşte
Macaristan kampını yarın tamamlayacak bordo-mavililer, bugün MTK Budapeşte ile hazırlık maçı oynayacak.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da bulunan Trabzonspor, yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Bordo- mavililer, başkent Budapeşte'nin Telki kasabasındaki otelin sahasında, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktik bir idman gerçekleştirdi. Yanal sık sık oyuncuları uyardı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:11
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
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