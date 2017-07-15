 Rakip Budapeşte – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Rakip Budapeşte

    Rakip Budapeşte

    Macaristan kampını yarın tamamlayacak bordo-mavililer, bugün ile hazırlık maçı oynayacak.

    Karadeniz ekibinin kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak. Tesislerin fiziki şartı ve güvenlik nedeniyle taraftarların alınmayaçağı karşılaşmayı , Youtube kanalından yayınlayacak.

    TAKTİK ÇALIŞTILAR
    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da bulunan Trabzonspor, yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Bordo- mavililer, başkent Budapeşte'nin Telki kasabasındaki otelin sahasında, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktik bir idman gerçekleştirdi. Yanal sık sık oyuncuları uyardı.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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