Elmas avcısı
Benfica, Manchester City, Dortmund’un da radarında olan 17 yaşındaki ofansif orta saha için yönetim, Makedonya’ya çıkarma yapıp, transferi bitirmeye çalışacak!..
3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Geçmişte Hakan Çalhanoğlu ile yaşanan sorunların tekrarlanmaması için işi sağlam tutan bordo-mavililer, Elif'in formasını giydiği Robotnicki Skopje takımıyla masaya oturup, transferi bitirmeye çalışacak. Orta sahada hücuma yönelik olarak (10 numara pozisyonunda) görev yapan Elif Elmas'ın kulübüyle 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Genç yetenek için dev kulüplerle yarışan Trabzonspor'un bu transferi gerçekleştirmesi durumunda bonservis bedelinin yanı sıra yetiştirme bedeli de ödemesi gerekiyor.
'EN İYİ GENÇ OYUNCU' SEÇİLDİ
Elif Elmas, Makedonya Futbol Federasyonu tarafından Aralık 2016'da 'En iyi Genç Oyuncu' seçilmişti. Sağ ayağını kullanan Elmas, tekniğinin yanı sıra üstün oyun zekasıyla şimdiden transferin gözdesi oldu.
7 GOL-7 ASİST
Elif Elmas genç yaşına rağmen geçen sezon Rabotnicki formasıyla Makedonya Prva Liga'da ve Avrupa Ligi elemelerinde 35 maçta 7 gol 7 asist üreterek yeteneğini kanıtladı.
Yunus Emre SEL
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:07
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Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
Elmas avcısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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