 Elmas avcısı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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HEPSİ
    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Elmas avcısı

    Elmas avcısı

    Benfica, Manchester City, Dortmund’un da radarında olan 17 yaşındaki ofansif orta saha için yönetim, Makedonya’ya çıkarma yapıp, transferi bitirmeye çalışacak!..

    Transferde bu sezon daha çok tecrübeli isimlere yönelen Trabzonspor, bu kez çok genç bir oyuncuya kanca attı. Bir dönem ismi A Milli Takım ile de anılan ancak Makedonya Milli Takımı'nı tercih eden 17 yaşındaki genç yıldız Elif Elmas için düğmeye basıldı. Adı Manchester City, Benfica ve Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerle de anılan yetenekli oyuncunun transferi için bordo-mavili yönetimin, önümüzdeki günlerde Makedonya'ya çıkartma yapacağı öğrenildi.

    3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
    Geçmişte Hakan Çalhanoğlu ile yaşanan sorunların tekrarlanmaması için işi sağlam tutan bordo-mavililer, Elif'in formasını giydiği Robotnicki Skopje takımıyla masaya oturup, transferi bitirmeye çalışacak. Orta sahada hücuma yönelik olarak (10 numara pozisyonunda) görev yapan Elif Elmas'ın kulübüyle 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Genç yetenek için dev kulüplerle yarışan Trabzonspor'un bu transferi gerçekleştirmesi durumunda bonservis bedelinin yanı sıra yetiştirme bedeli de ödemesi gerekiyor.

    'EN İYİ GENÇ OYUNCU' SEÇİLDİ
    , Makedonya Futbol Federasyonu tarafından Aralık 2016'da 'En iyi Genç Oyuncu' seçilmişti. Sağ ayağını kullanan Elmas, tekniğinin yanı sıra üstün oyun zekasıyla şimdiden transferin gözdesi oldu.

    7 GOL-7 ASİST
    genç yaşına rağmen geçen sezon Rabotnicki formasıyla Makedonya Prva Liga'da ve Avrupa Ligi elemelerinde 35 maçta 7 gol 7 asist üreterek yeteneğini kanıtladı.


    Yunus Emre SEL
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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