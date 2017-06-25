 Serdar ve Rodriguez – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Serdar ve Rodriguez

    Serdar ve Rodriguez

    Bordo-mavili takım, Spartak Moskova’nın 30 yaşındaki stoperi ile birlikte Fiorentina ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki Arjantinli savunmacısı Rodriguez’in peşinde.

    Fırtına'nın uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Serdar Taşçı'nın transferinde oyuncuyla alakalı bir sorun bulunmazken, kulübüyle pazarlıklarda da son aşamaya gelindi. Bu transferi birkaç güne sonuçlandırmayı amaçlayan yönetim, herhangi bir sorun çıkma ihtimaline karşılık alternatifleri ile görüşmeye başladı. Bordo-mavililerin masaya oturduğu ilk isim ise Arjantinli savunmacı Gonzalo Rodriguez oldu.

    33 MAÇTA OYNADI
    Fiorentina ile olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki savunma oyuncusunun bizzat tenik direktör Ersun Yanal tarafından takip edildiği ve transfer listesinin ilk sıralarında yer aldığı öğrenildi. Serdar Taşçı transferinin gerçekleşmesi durumunda dahi maliyetinin uygun olması halinde Rodriquez de alınacak. Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kaptanlık görevini de yürüten Rodriquez, 33 maçta forma giydi.


    Yunus Emre SEL
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:05
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