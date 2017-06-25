Serdar ve Rodriguez
Bordo-mavili takım, Spartak Moskova’nın 30 yaşındaki stoperi Serdar Taşçı ile birlikte Fiorentina ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki Arjantinli savunmacısı Rodriguez’in peşinde.
33 MAÇTA OYNADI
Fiorentina ile olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki savunma oyuncusunun bizzat tenik direktör Ersun Yanal tarafından takip edildiği ve transfer listesinin ilk sıralarında yer aldığı öğrenildi. Serdar Taşçı transferinin gerçekleşmesi durumunda dahi maliyetinin uygun olması halinde Rodriquez de alınacak. Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kaptanlık görevini de yürüten Rodriquez, 33 maçta forma giydi.
Yunus Emre SEL
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:05
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Stoper harekatı
Toplam 24
Yorum
beko yıllık parasına bakmayın.bonservisle oyuncu alamıyorsunuz ama yıllık verdgigin parada kısıtlama yok.bonservissiz pepeden kaliteliside yoktur
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
t4532 Gelmez, Barcelonadan yüksek ücretini alır. Para verilmesede Barcelone ödeneceklerden karlı çıkar. Gelirse konu yan yapar, futbol çıkmaz.
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
adanalı isterse 1000kişi beğenmesin bu yazımı. ne gökan töre nede arda futbolcu değiller. paracı kendini beğenmiş saygısızlar. böyle futbolcu olmaz
Serdar ve Rodriguez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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