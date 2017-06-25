 Okay’dan büyük söz – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Okay’dan büyük söz

    Okay’dan büyük söz
    Orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, Trabzonspor'un 50. yılında futbolcular olarak ellerinden geleni yapacaklarını ve hedeflerine ulaşacağını dile getirdi. "Avrupa'da olmamak beni üzüyor" diyen 23 yaşındaki yıldız, "Hem benim hem de Trabzonspor'un Avrupa'da olması ayrı bir vizyon demek. Orada çıktığın her maç insanın kendini göstermesi için önemli. Bu sezon inşallah şampiyon olacağız ve Avrupa'ya gideceğiz" ifadesini kullandı.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
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