İple çekiyorum

Karadeniz ekibinin, İspanya'nın Celta Vigo takımından 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki sol kanat Theo Bongonda, yeni sezonu iple çektiğini söyledi. Genç oyuncu, "Şehirde herkes bana çok yakın davranıyor ve bunun karşılığını vermek istiyorum" diye konuştu.