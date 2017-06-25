 İple çekiyorum – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    İple çekiyorum

    İple çekiyorum
    Karadeniz ekibinin, İspanya'nın Celta Vigo takımından 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki sol kanat Theo Bongonda, yeni sezonu iple çektiğini söyledi. Genç oyuncu, "Şehirde herkes bana çok yakın davranıyor ve bunun karşılığını vermek istiyorum" diye konuştu.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:06
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