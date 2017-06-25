 Heyecanlıyım – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Heyecanlıyım

    Heyecanlıyım

    Fırtına'nın yeni transferi çok mutlu...

    "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldim. Herkese teşekkür ederim" diyen savunma oyuncusu "Burada olmanın kıymetini bilmek gerek. Trabzonspor her zaman hedefleri olan bir kulüp. 50. yılda unutulmayacak bir sezon geçirmek istiyoruz ve bunun bir parçası olacağım için çok heyecanlıyım" diye konuştu.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
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