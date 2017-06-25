Forvete Eder sürprizi

Başkan Muharrem Usta bugün Milan ile Kucka ve Sosa, Napoli ile de Pavoletti için masaya oturacak. Taraftara bayram hediyesi vermek isteyen Usta’nın hedefinde Lille’in forveti Eder de var.

Başkan Muharrem Usta bugün transfer seferine çıkıyor. Birkaç gün önce "Bayramda Avrupa'ya gidiyorum. Bir stoper, iki farklı özellikli orta saha, bir de forvet almayı planlıyoruz. Görüşme yapacağım" diyen Usta, bombaları patlatmak istiyor. Listedeki isimler Kucka, Sosa, Pavoletti ve Eder. Bu isimler için Başkan yoğun mesai harcayacak.



1-KUCKA

Başkan Usta, Slovak orta saha Juraj Kucka'yı bugün bitirmek istiyor. Daha önce oyuncuyla yapılan görüşmelerde varılan ön anlaşmayı yürürlüğe sokmak isteyen Usta, kulübü Milan ile mayasa oturacak. Burada yetkililer ile bir araya gelerek transfere resmiyet kazandırmak isteyen başkan, taraftarlara bayram hediyesi olarak futbolcuyu açıklamayı planlıyor. Kucka'nın Trabzonspor'a gelmesi için bir yönetici gibi çalışan Durica da devrede.



Artıları

İkili mücadele

Top kazanma

Top kesme



Eksileri

Top saklama

Pas yüzdesi

Defansif zeka



Oyun stili

Duran toplarda iyi

Driplingi sever

Kolay faul alır

Mücadeleden yılmaz



2-SOSA

Usta'nın Milano seferinde bir de sürpriz isim masaya yatırılacak: Jose Sosa... Antalyaspor'un da kiralamaya çalıştığı ancak başaramadığı Beşiktaş'ın eski 10 numarası Sosa için de Trabzonspor nabız yoklayacak ve öncelikle fiyat soracak. Beşiktaş ile iki sezonda 78 maça çıkıp, 5 bin 907 dakika sahada kalıp 14 gol atan ve 22 asist yapan Arjantinli yıldız, Milan'da ise 19 maçta bin 334 dakika sahada kaldı ve gol atamadı. Arjantinli 3 asist ile sezonu tamamladı.



Artıları

İsabetli orta

Kilit pas verme

Duran top kullanma

Adam geçme

Top tutma

Uzaktan şut



Eksileri

Belirgin eksisi yok



Oyun stili

Uzun oynamayı sever

Sık faul alır

Top çalar

Bol orta yapar



3-PAVOLETTİ

Usta, Napoli'de forma giyen İtalyan forvet Pavoletti'yi kiralamak için de girişimlerine başlalayacak. 28 yaşındaki golcüyle de bir görüşme yapacak Muharrem Usta'nın Napoli kulübü yetkilileri ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon yedek kaldığı için bekleneni veremese de önceki dönem oldukça başarılı bir performans sergileyen Pavoletti'nin "Oynayabileceğim bir takıma gitmeyi isterim" diyerek transfere sıcak baktığı ifade edildi. Kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Pavolletti bugüne kadar çıktığı 189 maçta 78 gol attı.



Artıları

Hava topları

Bitiricilik

Kafa şutları

Ofansif zeka



Eksileri

Ofsayt farkındalığı

Disiplin



Oyun stili

Duran topta tehlikeli

Top indirmeyi sever

Sık faul yapar

Agresif oynar



4-EDER

Bordo-mavililer, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Portekizli forvet Eder ile temaslara başladı. Lille ile 2020 yılına kadar daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Karadeniz ekibi, resmi girişimlere de başkanın yurt dışına çıkışıyla bugün başlayacak. Eder geçtiğimiz sezon 37 maçta 7 gol atarken 5 de asist yaptı.





Yunus Emre SEL