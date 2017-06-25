Forvete Eder sürprizi
Başkan Muharrem Usta bugün Milan ile Kucka ve Sosa, Napoli ile de Pavoletti için masaya oturacak. Taraftara bayram hediyesi vermek isteyen Usta’nın hedefinde Lille’in forveti Eder de var.
1-KUCKA
Başkan Usta, Slovak orta saha Juraj Kucka'yı bugün bitirmek istiyor. Daha önce oyuncuyla yapılan görüşmelerde varılan ön anlaşmayı yürürlüğe sokmak isteyen Usta, kulübü Milan ile mayasa oturacak. Burada yetkililer ile bir araya gelerek transfere resmiyet kazandırmak isteyen başkan, taraftarlara bayram hediyesi olarak futbolcuyu açıklamayı planlıyor. Kucka'nın Trabzonspor'a gelmesi için bir yönetici gibi çalışan Durica da devrede.
Artıları
İkili mücadele
Top kazanma
Top kesme
Eksileri
Top saklama
Pas yüzdesi
Defansif zeka
Oyun stili
Duran toplarda iyi
Driplingi sever
Kolay faul alır
Mücadeleden yılmaz
2-SOSA
Usta'nın Milano seferinde bir de sürpriz isim masaya yatırılacak: Jose Sosa... Antalyaspor'un da kiralamaya çalıştığı ancak başaramadığı Beşiktaş'ın eski 10 numarası Sosa için de Trabzonspor nabız yoklayacak ve öncelikle fiyat soracak. Beşiktaş ile iki sezonda 78 maça çıkıp, 5 bin 907 dakika sahada kalıp 14 gol atan ve 22 asist yapan Arjantinli yıldız, Milan'da ise 19 maçta bin 334 dakika sahada kaldı ve gol atamadı. Arjantinli 3 asist ile sezonu tamamladı.
Artıları
İsabetli orta
Kilit pas verme
Duran top kullanma
Adam geçme
Top tutma
Uzaktan şut
Eksileri
Belirgin eksisi yok
Oyun stili
Uzun oynamayı sever
Sık faul alır
Top çalar
Bol orta yapar
3-PAVOLETTİ
Usta, Napoli'de forma giyen İtalyan forvet Pavoletti'yi kiralamak için de girişimlerine başlalayacak. 28 yaşındaki golcüyle de bir görüşme yapacak Muharrem Usta'nın Napoli kulübü yetkilileri ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon yedek kaldığı için bekleneni veremese de önceki dönem oldukça başarılı bir performans sergileyen Pavoletti'nin "Oynayabileceğim bir takıma gitmeyi isterim" diyerek transfere sıcak baktığı ifade edildi. Kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Pavolletti bugüne kadar çıktığı 189 maçta 78 gol attı.
Artıları
Hava topları
Bitiricilik
Kafa şutları
Ofansif zeka
Eksileri
Ofsayt farkındalığı
Disiplin
Oyun stili
Duran topta tehlikeli
Top indirmeyi sever
Sık faul yapar
Agresif oynar
4-EDER
Bordo-mavililer, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Portekizli forvet Eder ile temaslara başladı. Lille ile 2020 yılına kadar daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Karadeniz ekibi, resmi girişimlere de başkanın yurt dışına çıkışıyla bugün başlayacak. Eder geçtiğimiz sezon 37 maçta 7 gol atarken 5 de asist yaptı.
Yunus Emre SEL
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:52
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Stoper harekatı
Toplam 24
Yorum
beko yıllık parasına bakmayın.bonservisle oyuncu alamıyorsunuz ama yıllık verdgigin parada kısıtlama yok.bonservissiz pepeden kaliteliside yoktur
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
t4532 Gelmez, Barcelonadan yüksek ücretini alır. Para verilmesede Barcelone ödeneceklerden karlı çıkar. Gelirse konu yan yapar, futbol çıkmaz.
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
adanalı isterse 1000kişi beğenmesin bu yazımı. ne gökan töre nede arda futbolcu değiller. paracı kendini beğenmiş saygısızlar. böyle futbolcu olmaz
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