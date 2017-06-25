 Forvete Eder sürprizi – Fotomaç – 25 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Forvete Eder sürprizi

    Forvete Eder sürprizi

    Başkan Muharrem Usta bugün Milan ile Kucka ve Sosa, Napoli ile de Pavoletti için masaya oturacak. Taraftara bayram hediyesi vermek isteyen Usta’nın hedefinde Lille’in forveti Eder de var.

    Başkan Muharrem Usta bugün transfer seferine çıkıyor. Birkaç gün önce "Bayramda Avrupa'ya gidiyorum. Bir stoper, iki farklı özellikli orta saha, bir de forvet almayı planlıyoruz. Görüşme yapacağım" diyen Usta, bombaları patlatmak istiyor. Listedeki isimler Kucka, Sosa, Pavoletti ve Eder. Bu isimler için Başkan yoğun mesai harcayacak.

    1-KUCKA
    Başkan Usta, Slovak orta saha Juraj Kucka'yı bugün bitirmek istiyor. Daha önce oyuncuyla yapılan görüşmelerde varılan ön anlaşmayı yürürlüğe sokmak isteyen Usta, kulübü Milan ile mayasa oturacak. Burada yetkililer ile bir araya gelerek transfere resmiyet kazandırmak isteyen başkan, taraftarlara bayram hediyesi olarak futbolcuyu açıklamayı planlıyor. Kucka'nın Trabzonspor'a gelmesi için bir yönetici gibi çalışan Durica da devrede.

    Artıları
    İkili mücadele
    Top kazanma
    Top kesme

    Eksileri
    Top saklama
    Pas yüzdesi
    Defansif zeka

    Oyun stili
    Duran toplarda iyi
    Driplingi sever
    Kolay faul alır
    Mücadeleden yılmaz

    2-SOSA
    Usta'nın Milano seferinde bir de sürpriz isim masaya yatırılacak: Jose Sosa... Antalyaspor'un da kiralamaya çalıştığı ancak başaramadığı Beşiktaş'ın eski 10 numarası Sosa için de Trabzonspor nabız yoklayacak ve öncelikle fiyat soracak. Beşiktaş ile iki sezonda 78 maça çıkıp, 5 bin 907 dakika sahada kalıp 14 gol atan ve 22 asist yapan Arjantinli yıldız, Milan'da ise 19 maçta bin 334 dakika sahada kaldı ve gol atamadı. Arjantinli 3 asist ile sezonu tamamladı.

    Artıları
    İsabetli orta
    Kilit pas verme
    Duran top kullanma
    Adam geçme
    Top tutma
    Uzaktan şut

    Eksileri
    Belirgin eksisi yok

    Oyun stili
    Uzun oynamayı sever
    Sık faul alır
    Top çalar
    Bol orta yapar

    3-PAVOLETTİ
    Usta, Napoli'de forma giyen İtalyan forvet Pavoletti'yi kiralamak için de girişimlerine başlalayacak. 28 yaşındaki golcüyle de bir görüşme yapacak Muharrem Usta'nın Napoli kulübü yetkilileri ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon yedek kaldığı için bekleneni veremese de önceki dönem oldukça başarılı bir performans sergileyen Pavoletti'nin "Oynayabileceğim bir takıma gitmeyi isterim" diyerek transfere sıcak baktığı ifade edildi. Kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Pavolletti bugüne kadar çıktığı 189 maçta 78 gol attı.

    Artıları
    Hava topları
    Bitiricilik
    Kafa şutları
    Ofansif zeka

    Eksileri
    Ofsayt farkındalığı
    Disiplin

    Oyun stili
    Duran topta tehlikeli
    Top indirmeyi sever
    Sık faul yapar
    Agresif oynar

    4-EDER
    Bordo-mavililer, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Portekizli forvet Eder ile temaslara başladı. Lille ile 2020 yılına kadar daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Karadeniz ekibi, resmi girişimlere de başkanın yurt dışına çıkışıyla bugün başlayacak. Eder geçtiğimiz sezon 37 maçta 7 gol atarken 5 de asist yaptı.


    Yunus Emre SEL
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Forvete Eder sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.