 Akbaş çok mutlu – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Akbaş çok mutlu

    Akbaş çok mutlu
    Teknik direktör Ersun Yanal, 'ın takımdan ayrılmasına izin vermemişti. Birçok bölgede oynayabilen 27 yaşındaki stoper, "Beni bırakmak istemedikleri için çok mutluyum. Bu takım için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak istedim. Bunun takdir edilmesi insanı mutlu ediyor" dedi.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:08
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