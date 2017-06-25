16 milyon TL’ye ret
Trabzonspor’un, orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi için Çin’den gelen 4 milyon euro’luk teklifi reddettiği öğrenildi. Yanal da kalmasını istedi.
38 MAÇTA 2 GOL ATTI
Ersun Yanal'ın da Onazi'nin takımda kalması yönünde görüş bildirdiği vurgulandı. Yönetimin de oyuncuyu transfer ettiği bedele yakın bir teklif gelmesi nedeniyle menajerleri geri çevirdiği kaydedildi. Onazi geçen yıl 38 maçta 2 bin 902 dakika süre aldı ve 2 gol atıp, 1 asist yaptı.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:08
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Stoper harekatı
Toplam 24
Yorum
beko yıllık parasına bakmayın.bonservisle oyuncu alamıyorsunuz ama yıllık verdgigin parada kısıtlama yok.bonservissiz pepeden kaliteliside yoktur
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
t4532 Gelmez, Barcelonadan yüksek ücretini alır. Para verilmesede Barcelone ödeneceklerden karlı çıkar. Gelirse konu yan yapar, futbol çıkmaz.
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
adanalı isterse 1000kişi beğenmesin bu yazımı. ne gökan töre nede arda futbolcu değiller. paracı kendini beğenmiş saygısızlar. böyle futbolcu olmaz
16 milyon TL’ye ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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