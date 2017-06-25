16 milyon TL’ye ret

Trabzonspor’un, orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi için Çin’den gelen 4 milyon euro’luk teklifi reddettiği öğrenildi. Yanal da kalmasını istedi.

Bordo-mavili kulübün, geride kalan sezonda İtalya Seri A ekiplerinden Lazio'dan 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi için bir Çin kulübü teklif yaptı. Menajerler aracılığı ile 4 milyon euro'luk öneri geldiği ama Trabzonspor yetkililerinin buna sıcak bakmadığı belirtildi.



38 MAÇTA 2 GOL ATTI

Ersun Yanal'ın da Onazi'nin takımda kalması yönünde görüş bildirdiği vurgulandı. Yönetimin de oyuncuyu transfer ettiği bedele yakın bir teklif gelmesi nedeniyle menajerleri geri çevirdiği kaydedildi. Onazi geçen yıl 38 maçta 2 bin 902 dakika süre aldı ve 2 gol atıp, 1 asist yaptı.